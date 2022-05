Queste splendide giornate di sole e le temperature piacevoli ci fanno venire subito voglia di viaggiare. Abbiamo detto addio alle piogge e al freddo gelido degli ultimi mesi e possiamo finalmente goderci qualche giorno di relax. Stiamo valutando dove prenotare il nostro prossimo viaggio in vista delle ferie estive più lunghe. Ma questo non vuol dire che non possiamo regalarci un weekend fuori porta anche prima. Anzi, alcuni luoghi sono ancora più belli da vedere quando non fa molto caldo. Si può girare in tutta tranquillità senza che l’afa ci faccia sudare troppo. Una delle mete perfette per un viaggio primaverile è sicuramente questa Regione della Francia di cui parleremo oggi. Non solo per la sua posizione affacciata sul canale della Manica, quindi più ventilata. Ma perché, anche se conosciuta per un avvenimento storico di grande importanza, i suoi luoghi offrono anche molto altro.

Tradizioni e modernità che affascinano in questo luogo fiabesco nel Nord della Francia ideale da visitare in primavera

Stiamo parlando della Normandia, nota per il famosissimo sbarco che ha capovolto le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Ma il territorio di questa splendida Regione offre molto di più della nota spiaggia dove si è fatta la storia. Questa Regione è molto estesa, si parla di circa 30mila chilometri quadrati nel Nord della Francia. Non tutti lo sanno ma anche la splendida Mont Saint-Michel fa parte di questo territorio. Quest’isola tidale che sembra uscita dalle favole e che grazie allo spettacolo delle maree è un luogo praticamente unico al Mondo.

Tra storia, paesaggi e innovazione

Una delle tappe che non possiamo lasciarci sfuggire sono sicuramente le scogliere di Étretat, sulla Costa dell’Alabastro. Mare cristallino, spiagge di ghiaia e falesie a picco sul mare che sembrano uscite da un dipinto. Questo luogo ha ispirato generazioni di artisti, tra cui anche Monet, ma anche il suo centro storico merita una visita. Qui ci si può recare presso la casa del famigerato Arsenio Lupin. Sicuramente la città di La Havre merita una visita, dove ammirare i prodigi dell’architettura moderna. La città fu completamente rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruita dalle ceneri. Oggi il suo centro è Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Ma anche la splendida cittadina marinara di Honfleur, dove sentirsi catapultati in un’altra epoca. Un’atmosfera romantica che unisce alla perfezione moderno e antico con i suoi incredibili scorci. I quartieri di Vieux-Bassin ed Enclos meritano assolutamente una visita. Come la Cattedrale e l’arazzo di Bayeux o la cittadina di Caen, sempre a circa un’ora di distanza da Honfleur. Insomma, un mix di tradizioni e modernità che affascinano in questo luogo che ci rapirà il cuore in un attimo. La Francia è una Nazione che, come l’Italia, ha molto da offrire, non solo spiagge e paesaggi suggestivi. Se non vogliamo prendere un aereo per la Normandia possiamo sempre fare un salto a Nizza. A poco più di 40 minuti dall’Italia possiamo passeggiare per le sue strade e rimanere a bocca aperta.

