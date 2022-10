Come viaggiare con pochi soldi non è impossibile seguendo dei semplici consigli

Le bollette della luce sono aumentate, quelle del gas triplicate. La gente fa fatica a fare una spesa economica settimanale con 50 euro. E le entrate mensili non è facile alzarle.

Chi ama viaggiare, però, non dovrebbe rinunciare a spostarsi. Con gli opportuni trucchi, si può girare il mondo a prezzi stracciati.

Come trovare voli a poco prezzo è possibile

Non tutti, ad esempio, conoscono un trucco che grazie a Google ci permette di prenotare biglietti aerei a prezzi stracciati. Insomma, con la possibilità di girare il mondo senza svenarci. Come se non bastasse questo prezioso trucco, esistono, però, dei consigli. Come viaggiare con pochi soldi non è impossibile, insomma, basta sapere come comportarsi.

Certo, se dovessimo ostinarci a voler andare esattamente in una determinata meta, il discorso cambia. Se il nostro desiderio è solo Londra, non possiamo pretendere di andarci con pochi euro, magari in una data specifica. Il trucco è quello di vedere le offerte dei low cost, magari, da 10 euro, e prenderle. Andremo a Lisbona che non era tra le nostre mete? Conviene in ogni caso farlo, perché un viaggio è sempre un viaggio.

Chiaramente, andare in estate, durante i ponti di Natale o di Pasqua, ci potrebbe costare il triplo se non di più. Chi ha la possibilità, prenoti in periodi di bassa stagione che sono meno affollati e dove anche ristoranti e alberghi costeranno meno. Meglio ancora se riuscissimo a partire durante la settimana, che cosa certamente meno che non nel fine settimana.

Come prenotare un hotel a poco prezzo

Quando compriamo un biglietto, ci facciamo tentare dal prezzo, ma poi cominciano a infilarci bagagli in stiva, accessori, assicurazioni. Con il risultato di vedere la cifra aumentare a dismisura. In pratica, se stiamo via 2-3 giorni, possiamo cavarcela tranquillamente con una valigia negli standard. Anche prenotando hotel che costano poco.

Le offerte ci sono e numerose. Basta saperle prendere. Ad esempio, iscrivendosi a Booking possiamo selezionare la città dove andare e optare per le offerte disponibili in quel periodo. Sicuramente troveremo qualcosa che fa al caso nostro.

Anche mangiare si può fare a prezzo ragionevole. Spesso le applicazioni dove prenotare i ristoranti mettono in evidenza offerte davvero vantaggiose. In Italia, per dire, ci sono momenti nei quali si paga il 50% di quello che si mangia. In pratica uno paga e uno no.

Come viaggiare con pochi soldi non è impossibile seguendo questi consigli

Viaggiare con il bus è una alternativa che andrebbe presa in considerazione. Ad esempio, si potrebbe andare da Milano a Roma spendendo solo 10 euro. Ci sono compagnie low cost che sono davvero vantaggiose. Ad esempio, Itabus ha offerte weekend molto interessanti se viaggiamo con la famiglia.

Così come Flixbus, che viaggia in tutto il mondo e ha offerte di prezzo davvero interessanti. Per esempio, andare a Parigi andata e ritorno con meno di 70 euro, senza pagare parcheggi e sopportare lunghi tempi di attesa in aeroporto.

