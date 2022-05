Non solo caffè per colazione ma anche alimenti ricchi di vitamine e minerali che farebbero bene a memoria e cervello comprese le spezie

Molti italiani non rinunciano alla colazione la mattina e questo è il segnale che esiste una convinzione ben radicata nelle persone. Fare colazione all’italiana migliorerebbe l’umore con cui affrontiamo la giornata. Per molti sarebbe il pasto più importante ed è necessario consumare non solo caffè per colazione ma piatti cucinati, completi e salutari. Il corpo necessita di carburante la mattina e la colazione dovrebbe essere ricca di vitamine, minerali a antiossidanti.

Arrivare ai pasti principali senza mangiare costantemente durante gli intervalli sarebbe importante per tenersi in forma e non aumentare il girovita. Una buona colazione potrebbe farci sentire sazi fino all’ora del pranzo. Tenere sotto controllo i motivi che portano obesità e diabete aiuterebbe a proteggere il cuore oltre che il cervello, la colazione è il pasto che più di tutti avrebbe conseguenze in tal senso.

Fabbisogni da rispettare

Fare colazione stimolerebbe il metabolismo e porterebbe l’energia necessaria che deve essere bruciata durante la prima parte della giornata. Per proteggere il cervello e migliorare la memoria dovremmo scegliere cibi che siano neuro-protettivi cioè che abbiano buoni contenuti di acidi grassi come gli omega 3.

Dopo aver consumato una tazzina di caffè o ginseng, possiamo alternare il latte con i cereali e i frutti rossi allo yogurt greco con noci, semi di lino e cubetti di avocado. Sono tutti alimenti ricchi di acidi grassi monoinsaturi, magnesio e potassio. Saziano ma con pochissime calorie. Il magnesio sarebbe fondamentale per tenere alta la concentrazione soprattutto se agisce con la vitamina B6. La vitamina è presente nei cereali integrali come avena, frumento e riso ma anche nel latte. Il consumo di latte e yogurt non dovrebbe mai mancare e per rispettare il fabbisogno necessario dovremmo consumarne due porzioni durante il giorno.

Non solo caffè per colazione ma anche alimenti ricchi di vitamine e minerali che farebbero bene a memoria e cervello comprese le spezie

Questi elementi benefici per cervello e memoria potrebbero essere assunti anche tramite colazioni salate. Una colazione preparata come se fosse una cena potrebbe darci moltissima nutrizione. Il tacchino, per esempio, contiene vitamine del gruppo B e consumato a colazione con pane tostato e olio EVO ci darebbe una base salata a cui possiamo aggiungere tè verde o succo di mirtilli. Queste due bevande contrasterebbero i radicali liberi che sono il motivo dell’invecchiamento delle cellule, comprese quelle cerebrali.

Ricordiamoci di utilizzare le spezie se decidiamo di consumare una cena per colazione. Con pane, olio e uova possiamo sbizzarrirci e aggiungere la curcuma, la salvia, il rosmarino o il peperoncino. Per ottenere il contrasto giusto, poi, possiamo rinfrescarci con una macedonia di kiwi, mango, banane e scaglie di cioccolato. Naturalmente, non dimentichiamoci lo zenzero. È una delle spezie più utili per stimolare la dopamina e la serotonina nella corteccia cerebrale e nell’ippocampo.

Lettura consigliata

Sbagliamo a pensare che questo alimento possa fare male al fegato o gonfiare la pancia, una tazza al giorno ridurrebbe la flatulenza e proteggerebbe il cervello