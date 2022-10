Se non sappiamo dove andare in montagna in Veneto in giornata ecco 3 idee

La montagna è una destinazione meravigliosa tutto l’anno. Dai paesaggi innevati alle distese verdi, questa meta è sicuramente tra le più apprezzate. Infatti, ci sono attività di tutti i tipi. Ci si può rilassare con delle semplici passeggiate, ma anche fare sport. Un luogo perfetto per la famiglia, ma anche per le coppie.

Il Veneto è una delle Regioni più attrezzate non solo per le spiagge, ma anche per le zone montane. Ci sono molte zone turistiche importanti in questa Regione, che attirano gli amanti di questo tipo di vacanza. Tra le più rinomate troviamo sicuramente Cortina, ma non è l’unica. Ecco alcune perle nascoste nelle montagne venete.

Asiago, il paese del formaggio

La prima meta è sicuramente Asiago, il capoluogo dell’Altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza. Asiago è sicuramente famoso per il suo formaggio DOP omonimo, apprezzato sia in Italia che all’estero. Durante l’estate, è la meta perfetta per stare con la famiglia e immersi nella natura. Ci sono diverse attività come percorsi di trekking e mountain bike, ma anche un campo da golf a 18 buche, piscine e campi da tennis. Possiamo anche decidere di fare un bel giro a cavallo, grazie ai diversi centri equestri della zona.

In inverno, invece, Asiago è molto amata da chi desidera praticare lo sci di fondo, con più di 500 chilometri di piste. Non mancano, però, anche le tranquille ciaspolate e la pista per il pattinaggio sul ghiaccio.

Anche Verona ha dei luoghi adatti a tutti

Se non sappiamo dove andare in montagna in Veneto proviamo questa destinazione sconosciuta a molti. Non tutti, infatti, conoscono l’altopiano della Lessinia. Questa zona, in provincia di Verona, ha dei meravigliosi paesaggi ed è attrezzata per essere esplorata a piedi o in bici. Questo luogo è anche considerato magico. Infatti, si narra che sia una terra che ha visto streghe ed esseri maligni. Immergiamoci, quindi, nella natura incontaminata e nella storia. Qui, 50 milioni di anni fa, c’era il mare.

Questo ci ha portato al ritrovamento di fossili davvero unici, conservati a Bolca, in Val d’Alpone. Ma questa non è l’unica attrazione di quest’area. Possiamo trovare anche la Valle delle Sfingi, una città di roccia unica nel suo genere. Infine, immancabile tappa è il Ponte di Veja, un’incredibile struttura in pietra percorribile.

Infine, non dimentichiamoci di Misurina, la perla delle Dolomiti. Questa frazione del Comune di Auronzo di Cadore lascia davvero senza fiato. Il lago riflette sulle sue acque le montagne più belle delle Dolomiti, ovvero il Sorapìs, il Cristallo e il gruppo dei Cadini.

Anche qui non mancano le attività all’aperto come il nordic walking, l’arrampicata ma anche la pesca sportiva. Ideale anche in inverno, conta circa 30 chilometri di piste, perfette per chi ama lo sci o lo snowboard. Insomma, la montagna è perfetta per qualsiasi tipo di turista.

