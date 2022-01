Ci sono alcuni luoghi che sembrano usciti direttamente da qualche mistica leggenda. Anche la più fervida immaginazione non riuscirebbe a creare dei posti così magici e unici al Mondo. Canyon scavati nella roccia dagli agenti atmosferici, boschi quasi fatati e cascate cristalline.

Luoghi davvero magici che ci portano per un attimo in luoghi lontani e ci fanno sognare. Non solo luoghi distanti migliaia di chilometri dall’Italia ma anche dietro l’angolo. Ne è un esempio l’Orrido di Nesso, poco distante da Como, che sembra uscire da un dipinto.

Ma anche allontanandosi di poco è possibile ammirare come la natura sia davvero incredibile. Oggi parleremo proprio di questa località francese non troppo distante dall’Italia. Probabilmente ne abbiamo già sentito parlare per il particolare fenomeno che si verifica qui. Una dimostrazione che la natura e l’universo possono creare cose che l’umanità può solo ammirare.

Uno spettacolo incredibile questa rocca patrimonio dell’UNESCO che con le maree diventa un’isola e ci catapulta in un regno magico

Stiamo parlando di Mont Saint-Michel, un’isola tidale della Normandia davvero magica. Quest’isola di marea è un’isola collegata al continente da un tombolo, una sorta di striscia sabbiosa. Questa striscia collega l’isola alla terraferma solo quando la marea è bassa.

Visitare l’isola di Mont Saint-Michel e la sua rocca è davvero un’esperienza unica da fare almeno una volta nella vita. Sull’isola venne costruito un monastero benedettino, l’Abbazia di Mont Saint-Michel che è meta di numerosi pellegrinaggi. La bellezza di questo luogo è così unica che dal 1979 Mont Saint-Michel è Patrimonio dell’UNESCO.

Le maree e cosa vedere

Per ammirare il fenomeno naturale delle maree bisogna scegliere il giorno e l’ora giusta. Ma questo non significa che non ci sia altro da vedere in questo luogo spettacolare. Anche se non si è credenti visitare l’Abbazia è d’obbligo. Questo monastero rappresenta in modo eccezionale l’unione tra l’architettura religiosa e militare dell’epoca medievale. Dalla terrazza dell’Ovest poi è possibile ammirare al meglio il fenomeno delle grandi maree.

Non può mancare poi la traversata della Baia di Mont Saint-Michel rigorosamente a piedi nudi. Anche se nei mesi invernali potrebbe essere un po’ scomodo per il freddo. Meglio non avventurarsi da soli ma prendere una guida e provare l’ebrezza delle sabbie mobili.

Ma anche addentrarsi per le stradine che portano in cima alla rocca e gustare del buon cibo. In più poco distante si può visitare la bellissima Saint Malo con la sua immensa cinta muraria. Oppure Dol–de-Bretagne e l’imponente Cattedrale Saint Samson. Un piccolo tour del Nord della Francia che ci ammalierà con la sua bellezza.

Insomma è davvero uno spettacolo incredibile questa rocca patrimonio dell’UNESCO. Per organizzare al meglio il viaggio è bene conoscere il giorno ideale per godersi questo incanto creato dalle maree. Tutte le informazioni riguardo giorni, orari consigliati e modalità di accesso sono consultabili sul sito ufficiale. Non è presente la traduzione in italiano, ma troviamo il francese, l’inglese e lo spagnolo.

