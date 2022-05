Molti la ritengono una meta per famiglie ma musei, concerti e degustazioni fanno di questa città una scelta ideale per viaggi solitari al femminile

Viaggiare da soli non è un’esperienza per tutti. Ci sono tanti lati negativi in un viaggio in solitaria sia per donne che per uomini. Eppure, se non ci abbiamo mai pensato, dobbiamo valutare l’idea perché un viaggio simile potrebbe nascondere tante sorprese.

L’Italia ha città bellissime fatte su misura per i turisti e non dobbiamo avere dubbi. Se decidiamo di fare un primo viaggio senza partner o senza amiche, questa città ci permetterà di trascorrere ore indimenticabili anche se molti la ritengono una meta per famiglie.

Parliamo di Venezia, che per gli appassionati di arte è un vero e proprio punto di riferimento. Ricca di musei incredibili, grazie alla tessera city card è possibile visitare quelli principali per 72 ore. Palazzo Ducale, Museo Correr, Biblioteca Marciana sono solo alcuni di questi. In più possiamo utilizzare autobus, vaporetti e altri mezzi pubblici. Non dimentichiamo la collezione Guggenheim.

Serate speciali

Un viaggio in solitaria, soprattutto per una prima volta, merita un hotel speciale. Se la vacanza dura qualche giorno o un weekend, lo sforzo economico può valere l’esperienza. Danieli e Baglioni sono gli hotel 5 stelle nei pressi di piazza San Marco. L’Excelsior e il Papadopoli non sono alternative, sono desideri che possiamo realizzare. Pochi giorni tra città e camere da sogno ci daranno un mix di sensazioni irripetibili.

Le cose da fare sono diverse e in pochi giorni dobbiamo fare delle scelte precise. Le degustazioni e i tour enogastronomici non mancano, così come le visite guidate della città. Dobbiamo organizzare una serata speciale che non dimenticheremo mai. Gustiamo una cena nel galeone che gira la laguna veneziana oppure prenotiamo un giro in gondola per il Canal Grande. E di seguito godiamoci “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi eseguite da I Musici Veneziani nel Salone Capitolare presso la Scuola Grande di San Teodoro.

Molti la ritengono una meta per famiglie ma musei, concerti e degustazioni fanno di questa città una scelta ideale per viaggi solitari al femminile

I tour guidati quando si viaggia da soli possono spezzare la solitudine. Quelli di Burano, Murano e Torcello durante una giornata soleggiata ci rimarranno nel cuore. Venezia è una delle poche città in cui l’artigianato è vivo. Visitare una vetreria, prendere qualche lezione da un artigiano del posto, visitare il laboratorio in cui si costruiscono le gondole, imparare a creare una maschera di carnevale. È veramente difficile annoiarsi. Possiamo anche prendere lezioni di cucina. In qualche ristorante, gli chef stellati sono pronti a condividere i loro segreti con noi.

Venezia è una città sicura anche se si viaggia da sole. Ma se questo è il primo viaggio senza compagnia, ecco due acquisti che potremmo pensare di mettere in valigia. Il primo è l’allarme personale Sunmay, un portachiavi che protegge in caso di pericolo. Il secondo è la guida alla Venezia nascosta con i suggerimenti di Corto Maltese. Due acquisti che si abbinano ottimamente.

Lettura consigliata

Scegliamo la mezza pensione e il bel tempo della montagna in Veneto per andare alla scoperta di 3 fantastici parchi non solo per bambini