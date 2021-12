Nonostante non sia economico ecco l’alimento che presto potrebbe andare esaurito ovunque per la sua bontà e le sue funzioni benefiche cardiache. Un consiglio che ci siamo permessi di dare ai nostri Lettori nelle scorse ore. Parliamo di un alimento ricercatissimo in questo periodo dell’anno e che avrebbe per la scienza delle importanti virtù naturali. Come ricordiamo sempre, se non vogliamo rinunciare al piacere della tavola, almeno prendiamo qualche provvedimento. Una bella passeggiata col cane, una corsetta, ma anche delle tisane e dei decotti. Tra un’abbuffata e l’altra ecco 3 meravigliose zuppe piene di minerali e antiossidanti che smaltirebbero grassi e calorie efficacemente. Eh, sì, perché come hanno sempre insegnato le nostre nonne, le zuppe calde sono delle alleate della salute.

Quanto fa bene la zuppa di funghi

Una delle zuppe che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole è quella di funghi. Questo studio ci ricorda come nei funghi siano presenti addirittura 6 tipi di vitamine. Tra cui la B, che potremmo veramente definire “la principessa del metabolismo”. Dato che uno dei suoi compiti naturali a favore del nostro organismo sarebbe proprio quello di favorire digestione e metabolismo corretti. Come sottolineano anche i nutrizionisti, i funghi sono un alimento praticamente completo e ricchissimo di nutrienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Tra un’abbuffata e l’altra ecco 3 meravigliose zuppe piene di minerali e antiossidanti che smaltirebbero grassi e calorie efficacemente

Disintossicante, diuretico e brucia calorie. Costui è il sedano, un vero e proprio alleato della salute. Forse molti Lettori ricorderanno le minestre di sedano che preparavano le nostre nonne. Magari ci sembravano non granché, ma quanta salute con questo alimento. Ricchissimo di fibre, vitamine, acqua e minerali, il sedano è considerato al top dalla scienza per depurare l’organismo. Ecco che, in una fredda serata invernale, tra un’abbuffata e l’altra, una minestra di sedano è proprio quello che ci vuole.

Che bontà la vellutata di asparagi

Una vellutata di asparagi, fatta da noi, è uno dei primi morbidi e liquidi più piacevoli in assoluto. Con una bella spolverata di formaggio grana e qualche crostino diventa una vera e propria delizia. Ma la zuppa di asparagi è benefica per tutti i nutrienti di questa verdura. Secondo la scienza gli asparagi infatti:

regolarizzerebbero l’attività intestinale;

promuoverebbero la diuresi;

favorirebbero il corretto processo metabolico.

Approfondimento

Per sconfiggere il freddo invernale e donare tante fibre all’organismo ecco gli alimenti ideali che abbasserebbero la glicemia