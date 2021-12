C’è un frutto molto particolare che ha conquistato negli ultimi anni i mercati internazionali. È abbastanza caro, e ne vedremo il perché, ma ha tantissimi estimatori. Inserito in tantissime diete, è un alimento, che come riporta uno degli studi di questo articolo, sarebbe anche al centro delle ricerche oncologiche. Nonostante non sia economico ecco l’alimento che presto potrebbe andare esaurito ovunque per la sua bontà e le sue funzioni benefiche cardiache. È diventato anche uno dei frutti tropicali caratteristici del periodo. Comparirà infatti nelle prossime feste su tantissime tavole italiane. Ha un gusto davvero particolare, ma è ricchissimo di nutrienti, tra cui i famosi acidi grassi omega 3.

Un aumento a 3 cifre

Dicevamo che nonostante sia uno dei frutti più cari in assoluto, solo in Italia le statistiche parlano chiaro. I suoi consumi negli ultimi 10 anni sarebbero aumentati addirittura del 300%. Una cifra davvero spaventosa che rende l’idea di come questo frutto sia entrato nel cuore e sulle tavole dei connazionali. Guardandolo però da un punto di vista ambientale, potremmo definirlo un frutto sicuramente poco “eco sostenibile”. I suoi prezzi così alti derivano infatti dai costi delle deforestazioni, del mantenimento idrico e dall’impiego di prodotti chimici piuttosto costosi. Consideriamo, poi che una pianta produce un frutto ogni due anni.

Allo stato attuale sono parecchi gli studi scientifici che sosterrebbero l’importanza di questo alimento nella salvaguardia del cuore. Da un punto di vista dei contenuti nutritivi, l’avocado sarebbe ricco di:

fibre;

minerali;

vitamine;

acidi grassi omega 3;

antiossidanti.

Tutti nutrienti che sosterrebbero non solo la salute del cuore, ma anche la prevenzione di quella cerebrale.

Attenzione a non mangiarlo cotto

In alcune cucine internazionali, come quella messicana, gustosa e saporita, l’avocado viene cotto. È uno degli ingredienti principali della famosa salsa guacamole. Attenzione, però che, cuocendolo, rischiamo non solo di renderlo più amaro, ma anche di disperdere alcuni dei suoi nutrienti. In molte diete è inserito più che come semplice frutto, per accompagnare le insalate. Negli ultimi anni è diventato poi anche protagonista di alcuni cocktail e alcune bevande. Della serie: come assumere un frutto benefico anche in un drink magari un po’ calorico.

