Abbiamo visto nei giorni scorsi come gli esperti consiglino una dieta mirata anche per combattere il freddo. Cibi, che con i loro nutrienti e contenuti, favorirebbero la termogenesi del nostro organismo. Ossia quella produzione di calore, necessaria per un metabolismo corretto, in grado anche di mantenere la temperatura corporea a 36°. Acidi grassi omega 3 e proteine delle carni magre del pesce sarebbero in questo senso gli alleati della nostra tavola. Ma per sconfiggere il freddo invernale e donare tante fibre all’organismo ecco gli alimenti ideali che abbasserebbero la glicemia. Quando mangiamo nel nostro corpo si avvia infatti una concatenazione di attività a cui spesso non pensiamo. Assumere un cibo rispetto a un altro, potrebbe infatti fare la differenza anche nella sensazione di tepore del nostro corpo.

Perché sono importantissimi i carboidrati integrali

Psicologicamente un risotto fumante o un piatto di pasta caldo ci danno quel senso di ristoro tipico dell’inverno. Così come accade al contrario d’estate che preferiamo pasta e riso freddi. Proprio parlando di pasta e riso dovremmo prendere in considerazione l’importanza della loro versione integrale. Pensiamo anche a uno dei piatti più popolari della tradizione italiana: la polenta. Un alimento povero, ma in grado di donare sazietà, scaldando il corpo. Quando decidiamo di acquistare e di mangiare delle farine non raffinate, scegliamo degli alimenti ricchi di fibre. E come ricordano sempre gli esperti, gli alimenti ricchi di fibre regolerebbero i picchi glicemici. Per fare un esempio: un piatto di pasta integrale con le verdure contribuirebbe in maniera importante non solo a regolare gli zuccheri nel sangue, ma anche a donarci senso di sazietà ed energia più a lungo durante la giornata.

Per sconfiggere il freddo invernale e donare tante fibre all’organismo ecco gli alimenti ideali che abbasserebbero la glicemia

Ancora una volta, ecco comparire nella lista degli alimenti top, i legumi. Oltre a contenere dosi importanti di vitamine, fibre, minerali e antiossidanti i legumi contengono i cosiddetti “carboidrati complessi”. Sostanze importantissime non solo per donarci l’energia, ma anche per mantenere in equilibrio l’attività intestinale. Senza considerare che le proteine vegetali magre che li contraddistinguono, consentono al nostro organismo di immagazzinare la forza necessaria per le attività quotidiane.

