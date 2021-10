Il pesce (soprattutto il pesce fresco) è un alimento delicatissimo a cui dobbiamo prestare particolare attenzione quando lo conserviamo. È importante imparare a conoscerlo, capire come si presenta quando è fresco e come si presenta, invece, quando è andato a male.

Soprattutto, però, è importantissimo capire quali sono i metodi giusti di conservazione. In questo modo si eviteranno problemi anche gravi come intossicazioni alimentari. Dunque, è bene fare molta attenzione a come conserviamo il pesce fresco, perché pochi sanno quanto dura veramente in frigorifero.

Ha una durata, infatti, molto bassa, è necessario consumarlo quasi immediatamente per evitare complicazioni. Quando viene pescato, il pesce fresco contiene alcuni tipi di batteri che ne compromettono la durata. Per questo la cosa più importante che il pescatore dovrebbe fare subito dopo la pesca è la pulizia, in modo da rimuovere questi batteri il più velocemente possibile.

Attenzione a come conserviamo il pesce fresco perché pochi sanno quanto dura veramente in frigorifero

Come già sottolineato, è importantissimo consumare il pesce quasi immediatamente dopo la sua pesca. Se lo vogliamo tenere in frigorifero, questo non potrà essere conservato per più di 24-48 ore. Trascorso questo arco di tempo, il pesce non è più commestibile.

La conservazione in frigorifero deve avvenire in contenitori ermetici in modo da evitare contaminazioni. È importantissimo, inoltre, pulire il pesce immediatamente dopo l’acquisto: rimuovere le lische ed eviscerarlo, sciacquandolo perfettamente. Ad ogni modo, prima di mangiare un pesce è sempre bene affidarci ai nostri sensi. Se avvertiamo un odore sgradevole o se mangiando un piccolo boccone percepiamo un gusto strano, è bene non proseguire.

Conservazione in freezer

Se non si riesce a mangiare subito il pesce acquistato, possiamo conservarlo in freezer. Il congelatore, infatti, blocca il processo di deperimento della carne, permettendo al pesce di durare qualche settimana in più. È importante anche in questo caso conservare il pesce in un contenitore ermetico per evitare contaminazioni. Eventualmente, può anche essere conservato in dei sacchetti per alimenti.

La durata in freezer dipende da ogni singolo pesce. Ad esempio, i pesci grassi come salmone e tonno possono durare fino a 3 mesi, mentre i pesci magri come il merluzzo arrivano a durare fino a 6 mesi. Ovviamente, anche in questi casi è bene prestare particolare attenzione: se il pesce è decongelato non possiamo assolutamente rimetterlo in freezer.

