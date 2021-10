Le orchidee sono delle piante tropicali apprezzate per la loro eleganza e bellezza. Dei fiori dal fascino particolare, perfetti per essere regalati o per abbellire ogni stanza della casa.

Ne esistono diverse specie, tutte dalle forme sinuose e dalle caratteristiche differenti. Se curata nella maniera giusta, l’orchidea regala i suoi magnifici fiori anche più volte l’anno.

Queste piante hanno la capacità di purificare l’aria circostante. Sono in grado di assorbire le sostanze nocive, come quelle presenti nelle colle e in alcuni detergenti utilizzati per le pulizie. Inoltre la loro bellezza, dona un senso di pace e tranquillità, migliorando l’umore e allontanando lo stress.

Come si coltiva l’orchidea

Le orchidee hanno origini tropicali, quindi per crescere sane e rigogliose, necessitano di un ambiente umido ma anche soleggiato. Facciamo attenzione a non esporre la pianta direttamente ai raggi del sole e teniamola lontana dal calore dei termosifoni così da evitare problemi alle foglie.

Le orchidee necessitano di innaffiature costanti durante la stagione calda, mentre il loro numero diminuirà nei mesi freddi. Facciamo sempre attenzione a dosare perfettamente la quantità di acqua per evitare problemi alle radici e marciumi alle foglie. Le orchidee prediligono dei substrati di corteccia o tutti quei materiali che drenano perfettamente l’acqua.

Proprio questo concime a costo zero è perfetto per ravvivare le orchidee anche in autunno

Queste piante tropicali, in base alla varietà, regalano i loro magnifici fiori più volte l’anno.

Purtroppo non è sempre facile far rifiorire o favorire la ripresa di un’orchidea, ma possiamo aiutare questo processo grazie ad un’ottima concimazione. I migliori fertilizzanti sono quelli idrosolubili a base di azoto, fosforo e potassio. Di solito queste sostanze vengono mescolate all’acqua di irrigazione.

Ma possiamo anche utilizzare dei fertilizzanti fai da te, facilissimi da ottenere in casa. Ad esempio possiamo usare l’acqua di cottura del riso, che stimola la crescita delle piante e ne favorisce il benessere.

Per non compromettere la salute della nostra orchidea facciamo attenzione a non somministrare acqua contenente il sale. Ricordiamoci anche di fare raffreddare il nostro liquido e di non esagerare con le quantità. I risultati saranno subito ben visibili. Ecco che proprio questo concime a costo zero è perfetto per ravvivare le orchidee anche in autunno.

La concimazione avviene durante la crescita vegetativa, quando la pianta è in fiore. Di solito dalla primavera fino all’autunno. Durante l’inverno questa operazione diventerà più sporadica per evitare un accumulo di sali minerali.