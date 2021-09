L’arrivo dell’autunno renderà felici i moltissimi amanti delle serie tv. Infatti, il calo delle temperature comporterà, come ogni anno, un maggior tempo passato tra le mura domestiche.

Uno dei passatempi preferiti per combattere l’arrivo del freddo, infatti, si conferma il binge watching.

Un fenomeno dal nome strano che indica semplicemente una certa difficoltà a moderarsi quando ci si trova davanti ad una serie televisiva degna di nota.

Il periodo autunnale, quindi, sarà il momento ideale per iniziare una nuova serie tv. Precedentemente si era trattato di “Nine perfect strangers” e di cinque serie tv anni ’90 da non perdere.

Oggi, invece, si andrà alla scoperta di un capolavoro uscito tra il 2008 e il 2015 “The Mentalist”.

Ecco la sensazionale serie tv da vedere e rivedere durante le fredde serate autunnali

The Mentalist è una serie tv che ha affascinato milioni di telespettatori nel corso di sette stagioni. Chi non ha ancora avuto il piacere di scoprirla la troverà senza problemi sulla piattaforma di streaming video Amazon Prime. Tuttavia, anche chi l’ha amata in passato potrà sfruttare l’occasione per rivederla.

Le puntate autoconclusive si concentrano sulle indagini svolte dalla squadra investigativa del CBI coordinata da Teresa Lisbon.

Alle indagini partecipa come consulente esterno il vero protagonista della serie tv, il mentalista Patrick Jane interpretato da Simon Baker.

La dote innata di Jane gli dà la possibilità di non farsi sfuggire nessun dettaglio durante le indagini. Infatti, ogni fatto apparentemente futile diventa fondamentale nella risoluzione dei diversi casi.

Tuttavia, il solare Patrick Jane nasconde un segreto tutt’altro che allegro che affonda le radici nel suo passato.

Infatti, il protagonista durante una trasmissione televisiva prese in giro un temibile serial killer chiamato John il Rosso.

Questo, infuriato, mise in moto un piano per attuare la sua tremenda vendetta: l’assassinio della moglie e della figlia di Jane.

Al crollo psicologico post omicidio segue la collaborazione con il CBI e la costante ricerca di vendetta nei confronti di John il Rosso.

La serie si sviluppa attraverso 151 episodi che scorreranno velocemente trascinando lo spettatore tra intrighi da risolvere e questioni sentimentali.

Insomma, ecco la sensazionale serie tv da vedere e rivedere durante le fredde serate autunnali che non ci farà rimpiangere l’estate.

Chi ama questo genere di serie televisive, inoltre, potrà continuare a divertirsi davanti a “Lie to me” o “Bones”.