Con l’autunno entrato prepotentemente nel vivo in molti decideranno di passare parte delle loro serate davanti ad una serie TV.

Le piattaforme di streaming, infatti, sono pronte per soddisfare qualsiasi desiderio. Dalle serie TV romantiche a quelle storiche passando per azione e thriller, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Sono lontani i tempi in cui per perdersi in un una nuova puntata della propria serie TV preferita bisognava aspettare settimane se non addirittura mesi.

Tra le miniserie appena uscite e disponibili su Netflix ne troviamo una meravigliosa da non perdere assolutamente. “Maid” con le sue protagoniste d’eccezione sarà una serie che ci farà cambiare prospettiva su alcune questioni molto attuali. Tra le altre da guardare, questa volta su Amazon Prime Video si consiglia “Nine Perfect Strangers” con una grandissima Nicole Kidman.

Tutti coloro che prediligono i thriller, invece, non potranno farsi scappare “The Fall”, una serie TV incredibile e disponibile su Netflix.

Impossibile non guardare su Netflix questa serie TV fenomenale che ci lascerà senza parole

La critica ritiene che questa serie TV distribuita in tre stagioni per un totale di sedici episodi sia uno dei prodotti migliori di sempre.

L’ambientazione della serie è quella dell’Irlanda del Nord, precisamente Belfast. Da un lato troviamo Paul Spector interpretato da Jamie Dornan, un tranquillo padre di famiglia dalla vita all’apparenza normale. In realtà dietro alla calma si nasconde uno spietato assassino che si accanisce su giovani donne. Come se non bastasse, non accontentandosi di ucciderle, decide anche di conservare alcuni ricordi delle vittime all’interno di una sorta di diario.

Sulle tracce del killer si mette la detective Stella Gibson, una Gillian Anderson reduce da X-FIles e perfetta in questo ruolo.

Incastrare Spector non sarà semplice, un uomo perfettamente inserito nella comunità in cui vive. A tratti addirittura banale nella sua normalità divisa tra casa e lavoro.

Una serie che potrebbe ricordare un giallo ma che tale non è dal momento che l’assassino ci viene presentato fin da subito.

La caccia all’uomo avverrà senza esclusioni di colpi facendo entrare lo spettatore direttamente nella mente di Paul Spector.

La brevità di questa serie TV la rende perfetta per essere vista durante un piovoso weekend d’autunno.

Le puntate scorreranno una dietro l’altra senza mai annoiare lo spettatore. La tensione psicologica sarà alta fino al finale inaspettato. Ecco perché è impossibile non guardare su Netflix questa serie TV fenomenale che ci lascerà senza parole.