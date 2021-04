Le temperature ballerine della primavera ci mettono sempre in grande difficoltà. Anche le più esperte temono di sbagliare e compromettere il look.

Fortunatamente possiamo contare sull’aiuto di un capo di abbigliamento che non passa mai di moda, anzi continua a rinnovarsi ogni anno.

Le giacche primaverili ci salvano la vita. Possiamo abbinarle facilmente e utilizzarle in ogni occasione, dalla più elegante alla più sportiva. Le giacche ci faranno sembrare sbarazzine, abbinate a un jeans o una gonna corta, o formali se abbinate a un pantalone classico.

Le novità della primavera 2021

Tra novità e grandi classici ecco 5 favolosi modelli di giacche che tutti dovremmo assolutamente avere nell’armadio in questa primavera 2021.

Il blazer. Un grande classico della mezza stagione. Il blazer è un evergreen sempre alla moda. Può essere abbinato a un jeans, ad una t-shirt e snickers. Oppure di fattura sartoriale, abbinato a un abito elegante. Non ci farà mai sfigurare. Per la primavera 2021 tinte pastello e modelli oversize.

Il trench. Uno dei capi più interessanti della primavera 2021. Un capo di abbigliamento versatile dallo stile British e dal fascino intramontabile. In questa primavera è presentato con i suoi colori classici, nero, beige e blu. Ma anche in rosa e colori pastello. Interessante è il modello oversize.

Il bomber in pelle. Di ispirazione anni ’80 per un look casual e informale. Dal taglio morbido, corto e con il cappuccio. I colori variano dal metallizzato, al bianco ottico, al nero.

Giacca di pelle. Versatile, comoda, e conferisce un tocco di particolarità anche agli outfit più semplici. Con i bottoni o con la zip, in questa primavera sono presentate nei colori rosa cipria, lilla e verde pistacchio.

La giacca a vento. Questo tipo di giacca entra a far parte di diritto nei capi di abbigliamento da comprare assolutamente. Non è più una giacca solo per chi fa sport, ma con il suo nuovo look, e i nuovi tessuti morbidi, può essere indossato in qualunque momento.

