Le sneakers sono scarpe comode, belle e alla moda. Sono un passe-partout, che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba.

Alte, basse, in tela, realizzate in tessuto tecnico, firmate da grandi stilisti. Hanno ormai un posto d’onore sulle passerelle. Gli abbinamenti sono i più disparati. Si passa dall’abbinamento classico, jeans e t-shirt, a quello più insolito. Sneakers abbinate a un vestito da sera.

Quelle più versatili e cool, sono le sneakers di colore bianco. Colore molto delicato che, con il tempo e l’uso frequente, può macchiarsi e ingiallirsi.

Lavare le scarpe da ginnastica è fondamentale per mantenerle pulite. Non sempre i detersivi artificiali da soli bastano. Bisogna ricorrere ai cari e vecchi rimedi della nonna per riportare le scarpe al loro candido colore originale.

Sale e sapone

Ecco un incredibile rimedio della nonna per sbiancare le scarpe da ginnastica ingiallite.

Come primo passaggio si sfilano i lacci e si tolgono le suolette.

Per la pulizia occorre:

una spazzola;

mezza tazza di sale grosso (circa 160 grammi);

sapone o detersivo.

Con l’aiuto della spazzola, in una bacinella di acqua, si deve eliminare lo sporco. Prima di risciacquare, strofinare il sale grosso su tutta la superficie esterna ed interna delle sneakers.

Il sale con le sue proprietà sbiancanti, disinfettanti e antibatteriche, aiuta a far tornare bianche le scarpe. Lasciare agire per un’ora. Risciacquare con acqua fredda e detersivo.

Sale e latte

Per rendere ancora più efficace l’azione del sale, si può aggiungere il latte.

un litro di latte;

mezzo litro di acqua;

sapone o detersivo.

In una bacinella far sciogliere il sale e unire il latte. Immergere le scarpe per tre ore. Trascorso questo tempo, strofinare le scarpe, lavarle con il sapone e risciacquarle.

La combinazione latte e sale è efficace per rimuovere lo sporco.

Le scarpe vanno lasciate asciugare all'aperto ma in una zona di ombra. Una volta asciutte, devono essere riposte nella scarpiera all'interno di un sacchetto.