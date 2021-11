Come abbiamo visto nei giorni scorsi, cerchiamo spesso denaro e fortuna ma ecco quali saranno i 3 segni più in forma di fine anno. Inutile nasconderci, questo è il periodo delle spese maggiori in casa e la speranza è che gli astri ci diano una mano. Anche solo psicologicamente, trovando qualche notizia positiva nell’oroscopo. E attenzione che tra novembre e dicembre questi 3 fortunatissimi segni potrebbero essere letteralmente travolti da denaro e fortuna. Andiamo a vedere quali sono e come dovranno comportarsi.

Giove e Saturno spingerebbero l’Acquario

Uno dei segni zodiacali che spesso si sottovaluta e l’Acquario. Testardo, spesso più emotivo che razionale, ogni tanto si atteggia a Calimero della situazione. Caratteristica degli appartenenti a questo segno è spesso anche quella di limitarsi a cercare la fortuna economica. Stando a quanto mostrerebbero le stelle per questo fine anno, Giove e Saturno proteggerebbero le iniziative di questo segno. Attenzione però a non esagerare, perché favorire l’Acquario non vuol dire donargli l’invincibilità. Ecco, allora che le potenziali fortune economiche sarebbero comunque legate alle nostre iniziative. Non aspettiamoci di trovarci i soldi fuori dalla porta di casa, ma se intraprenderemo degli investimenti, potremo avere veramente il favore delle stelle.

Tra novembre e dicembre questi 3 fortunatissimi segni potrebbero essere letteralmente travolti da denaro e fortuna

Chi segue costantemente l’oroscopo potrebbe anche stupirsi che il suo segno possa essere visto bene da una parte e male dall’altra. Questo perché non dovremmo limitarci alla semplice informazione del momento. In parole povere, se l’oroscopo del giorno prevede una cascata di soldi in arrivo per un determinato segno, non vuol dire che ne siano baciati tutti. La fortuna, come dicevano gli antichi romani, aiuta gli audaci. Ma chi se ne sta rintanato ad aspettare, difficilmente ne verrà baciato. È il caso del segno dei Pesci. Potrebbero essere davvero baciati dalla dea bendata in questo finale di 2021, a patto però di fare determinate cose. E queste cose, si chiamano cambiamenti coraggiosi. Tra fine 2021 e inizio 2022 i più audaci tra i Pesci potrebbero veramente vedere cambiato il loro destino.

Scatto finale per i Gemelli

Se i Pesci potrebbero dare una svolta alla loro vita, attenzione anche ai Gemelli. Stando al parere delle stelle, questo segno infatti sarebbe sul punto di fare un grande recupero. Se il 2021 non è stato finora un anno soddisfacente, non temiamo, perché questi ultimi giorni potrebbero ribaltare l’intera annata. Ai Pesci ottimisti e volenterosi le stelle potrebbero infatti riservare 50 giorni all’insegna della fortuna, dei soldi, ma anche delle soddisfazioni lavorative e amorose.

