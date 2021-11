Va bene soldi e fortuna ma ecco quali saranno i 4 segni zodiacali baciati da Venere in amore come abbiamo visto nei giorni scorsi. Quando leggiamo l’oroscopo inutile nascondere che la maggior parte di noi spera di vedere arrivare soldi, fortuna e amore. Le tre parole più gettonate quando si tratta di previsioni e oroscopi. Ci sono poi quelli che sbirciano nella speranza di vedersi riconosciuta qualche buona notizia per quanto riguarda la salute. Cerchiamo spesso denaro e fortuna ma ecco quali saranno i 3 segni più in forma di fine anno. Sì, perché come diceva quello, se non abbiamo salute fisica e mentale, difficilmente arriveranno anche i soldi.

Il Toro potrebbe prendersi una bella rivincita

Dopo buona parte dell’anno contraddistinta da qualche problema fisico, ecco che i nati sotto il segno del Toro potrebbero vedersi in forma smagliante. Attenzione, però che non arriverà nessun regalo dal cielo, ma la forma fisica coinciderà con sport e attività. Comunque, dedicandoci alla cura del nostro corpo, gli astri potrebbero garantirci davvero un fine anno col botto. L’importante è lasciare da parte la sedentarietà dei primi mesi di questo 2021.

Cerchiamo spesso denaro e fortuna ma ecco quali saranno i 3 segni più in forma di fine anno

I nati sotto il segno del Cancro dovrebbero essere tra i più in salute di tutto l’anno. Le stelle dovrebbero aver già aperto nuove strade soprattutto per coloro che si sono liberati dei preconcetti mentali. Nel senso che tutti coloro che amano lo sport e lo hanno sinora praticato assiduamente, ne avranno beneficiato anche a livello mentale. Le stelle parlerebbero chiaro: la forma fisica dei nati sotto il segno del Cancro dovrebbe rivelarsi al top anche in queste ultime settimane del 2021.

Attenzione all’invincibilità del Leone

Se finora il 2021 potrebbe essere stato decisamente l’anno del Leone in tutti i campi, occhio però al finale d’anno. I leoncini non dovranno temere clamorose batoste, perché le stelle li proteggono ancora. Ma stiano invece attenti coloro che hanno sgarrato con la dieta nella prima parte dell’anno. Ed eventualmente, forti della propria invincibilità, si sono dati alla pazza gioia a tavola. Il finale del 2021 potrebbe riservare piacevoli novità nella forma fisica, a patto però di tornare a mangiare in maniera equilibrata.

