In questa stagione tra la primavera e l’estate non si sa mai quali scarpe utilizzare. Le scarpe da ginnastica, anche quelle traspiranti, ci fanno sudare il piede. Le ballerine o i mocassini, per quanto più pratiche, sono causa di vesciche fastidiosissime. La soluzione ai nostri problemi, quindi, sono i sandali, comodi e freschi, ideali quando inizia la bella stagione.

Ma i modelli tra cui scegliere sono sempre moltissimi e non riusciamo proprio a capire quali siano anche comodi. È vero che il piede è esposto e non dobbiamo preoccuparci del sudore, ma è importante che siano confortevoli. Soprattutto se camminiamo molto, andiamo in bici o stiamo tanto in piedi. Ma non solo, anche l’occhio vuole la sua parte, per questo vorremmo anche una bella scarpa da indossare.

Tra le scarpe alla moda sono questi i sandali di tendenza che non possono mancare nella scarpiera questa estate

Tra i vari modelli delle ultime collezioni, quest’anno ne vediamo spuntare uno molto particolare. In produzione da moltissimi anni, è tornato prepotentemente in voga questa estate 2022. Il modello di cui parliamo però non è uno che a prima vista si può considerare “bello”. Ma, come sempre, la moda ci stupisce e fa andare in tendenza anche le cose più insolite. Stiamo parlando del sandalo alla francescana dal plantare preformato.

La scarpa che si ama o si odia

Questa scarpa dalla sagoma in sughero con il plantare che si adatta al piede non è sempre amata da tutti. Non tanto per una questione di comodità, ma proprio per l’aspetto, considerato da molti non raffinato. Ma quest’anno ecco che arriva il cambio di tendenza, tutti questi modelli tornano a fare clamore. Alcuni brand più conosciuti le producono, ma ormai sono in tanti a fabbricarle. Ci sono classiche, con le due fasce che proteggono il collo del piede o con quella singola più spessa. Ma quella che sta avendo più successo è sicuramente quella ad infradito, rigorosamente color cuoio.

Un modello in produzione da anni che ha ritrovato un nuovo successo anche grazie all’aggiunta della fascia posteriore. Non più solo la cinghia regolabile laterale, ma anche un’ulteriore protezione per il tallone. Ma per essere davvero di tendenza, dobbiamo scegliere anche questo sandalo nei colori più accesi che ci siano. Con le rifiniture lucide, brillantinate e dai colori fluo o super vivaci come il blu, il rosso o il rosa shocking.

Insomma, chi l’avrebbe mai detto che tra le scarpe alla moda fossero questi i sandali che tutti vogliono. Ovviamente sono la soluzione perfetta per chi preferisce scarpe comode e basse. Se invece vogliamo davvero suscitare l’ammirazione di tutti non possiamo rinunciare ad un bel tacco. Ma non per forza vertiginoso, anzi, un tacco comodo sugli 8 centimetri, ma dalla forma particolare.

Approfondimento

Dimentichiamoci tacchi a spillo o zeppe, è questo il tacco di tendenza questa primavera che non può mancare nella scarpiera