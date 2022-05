Il ribasso non si arresta e oggi, il rimbalzo dei mercati lascia spazio a nuove vendite. Come vedremo nei prossimi paragrafi, tutto continua a essere in linea con le previsioni sia di brevissimo, che di lungo termine.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:42 della giornata di contrattazione del 24 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.919

Eurostoxx Future

3.643

Ftse Mib Future

23.855

S&P 500 Index

3.896,28.

Il ribasso non si arresta e potrebbe a questo punto confermare la previsione annuale

Di seguito in rosso quali sono le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022, e in blu cosa è accaduto fino al giorno 20 maggio.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso campione proiettato era il seguente:

massimo nella giornata di lunedì, possibile rimbalzo fino a martedì e poi nuove vendite con minimo settimanale venerdì. Per il momento, lo scenario rimane confermato.

Il rimbalzo dei mercati lascia spazio a nuove vendite. Si conferma lo scenario settimanale e ora si potrebbe scendere di diversi punti percentuali

Di seguito la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.150. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.258.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.699. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.745.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.220. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.220.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.909. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.082.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Short in corso su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib dall’apertura del 23 maggio. In apertura del 25 maggio, si riapre Short sullo S&P 500.

Cosa potrebbe accadere mercoledì sui mercati azionari?

Si attende un’apertura sui massimi e una chiusura di giornata sui minimi.

