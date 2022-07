Avere la pressione alta è un problema comunque. Non è una vera e propria malattia. Si tratta di una condizione per la quale i valori pressori sono tali da attivare un campanello d’allarme. Si può parlare di una condizione di partenza, dalla quale è meno difficile imbattersi in patologie cardiovascolari. Sapere di doverla affrontare è uno step di partenza importante per evitare di andare incontro al rischio di situazioni come l’infarto o l’ictus.

Tra le cause della pressione alta ci potrebbe essere un facile rimedio

Per difendersi dalla pressione alta o per allontanarne la possibilità, i medici consigliano di modificare lo stile di vita. Si indica, ad esempio, di evitare l’alcol, il fumo, la sedentarietà e una dieta equilibrata (soprattutto in relazione al consumo di sale e al non essere in sovrappeso). Tuttavia, la pressione alta può anche essere attribuibile ad altri fattori come ad esempio all’età e alla familiarità.

Fa, però, un certo effetto la correlazione che ci sarebbe tra la pressione alta e un aspetto poco medico. Uno studio, di cui si parla sulle pagine della Fondazione Veronesi, rivela che le persone più ricche hanno maggiori possibilità di andare incontro a valori pressori oltre la norma. La ricerca è stata presentata dalla Japanese Circulation Society.

Pressione alta e correlazione con il reddito

Lo studio, partito nel 2012 e denominato J-Hope3, ha monitorato per oltre due anni 4000 persone. Dopo averli divisi in base alle fasce reddituali, si è scoperto che i più ricchi avevano un rischio addirittura doppio di sviluppare la pressione alta rispetto a quelli meno facoltosi. La differenza sarebbe comunque emersa tra gli uomini, ma non nelle donne.

Uscendo dagli aspetti scientifici della valutazione, non è difficile trovare correlazione senza essere esperti. Chi ha un’alta disponibilità economica potrebbe faticare di più a controllare il proprio stile di vita. Potrebbe, ad esempio, mangiare molto di più fuori casa e farlo in maniera poco sana. Potrebbe bere più alcol e così via. I rimedi naturali, in questi casi, come gli stessi esperti segnalano non sono difficili da trovare. Sarebbe sufficiente modificare il proprio stile di vita e adottare comportamenti virtuosi per abbassare il rischio di infarto.

I rimedi, a volte, non sono difficili da mettere in atto

La ricchezza, dunque, per certi versi può essere considerata una causa della pressione alta, ma solo perché offre maggiore possibilità di acquisire abitudini sbagliate. Non c’è, ovviamente, una correlazione scientifica o medica. Ci sarebbero, infatti, tutti gli elementi per poter contrastare gli effetti deleteri di quello che resta un auspicabile benessere economico.

La buona notizia è, infatti, che tra i rimedi più efficaci ci sarebbe quello di cambiare lo stile di vita. Farebbe bene tra le altre cose, ad esempio, camminare ogni giorno. E questo lo si può fare indipendentemente dalla fascia reddituale di appartenenza. Il consiglio è, ovviamente, quello di monitorare sempre il proprio stato di salute con l’ausilio del proprio medico.

