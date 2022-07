Con l’attività fisica giornaliera e con un regime alimentare vario e sano, in genere si riesce a mantenere il peso forma con relativa facilità e anche senza troppe rinunce a tavola. Perchè le calorie bruciate con l’esercizio fisico giornaliero possono permette di mangiare un po’ di tutto, nelle giuste quantità, senza rischiare di ingrassare.

Pur tuttavia, non sono rari i casi per cui si inizia a prendere peso in maniera non solo inattesa, ma anche ingiustificata. Perché non ci sono state variazioni sia nella dieta, sia per quel che riguarda l’esercizio fisico giornaliero. Vediamo allora di approfondire questo aspetto che, per la salute, può anche far scattare qualche campanello d’allarme che non deve essere mai sottovalutato.

Quali sarebbero i sintomi e le cause di un aumento di peso inaspettato

Nel dettaglio, l’aumento di peso è inaspettato proprio quando, per quel che riguarda l’alimentazione, si ritiene che non sia stato fatto un consumo eccessivo non solo di cibo ma anche di bevande a partire da quelle zuccherate e alcoliche.

Su quali sarebbero i sintomi e le cause, la risposta può essere data solo da uno specialista, dato che in questi casi non si possono di certo fare delle diagnosi fai da te. Nel peggiore dei casi, infatti, l’aumento di peso ingiustificato potrebbe essere anche causa non solo di disfunzioni, ma anche di malattie. Ragion per cui è necessario e indispensabile consultare un medico.

Solo uno specialista può infatti formulare una diagnosi caso per caso. Per esempio, sul perché e quando si può ingrassare senza un motivo tangibile, potrebbe trattarsi dell’insorgenza di problemi di tiroide. Si potrebbe anche trattare dell’insorgenza di malattie metaboliche che devono essere diagnosticate subito, prima che queste poi si sviluppino con una rapida evoluzione. Le malattie metaboliche, infatti, sono davvero tantissime e spesso sono peraltro di difficile diagnosi in prima battuta. Non a caso in questi casi si parte sempre dal procedere, prima di tutto, con le analisi del sangue.

Se invece non si rilevano patologie, allora è probabile che l’aumento di peso sia avvenuto per qualche strappo alla dieta praticamente senza farci caso. In questo caso, per non incorrere in ulteriori aumenti di peso, può essere molto utile tenere un diario alimentare dove scrivere tutto, ma proprio tutto quello che si mangia durante la giornata.

