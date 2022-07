Siamo oramai nel cuore della stagione estiva e moltissimi stanno già fantasticando sulle vacanze. In questo contesto, infatti, oltre al divertimento e allo svago, spesso si provano delle emozioni indimenticabili. Fra queste ci sono anche i nuovi amori che spesso rimangono confinati all’interno della cornice di questi pochi mesi. Però secondo l’astrologia quest’anno ci potrebbe essere qualcuno che veramente perde la testa per un partner veramente speciale. La “colpa” di questo evento galeotto potrebbe essere data a una benefica posizione che attualmente sta dominando la volta celeste. Infatti questa può portare ottimismo e gioia per questi segni soprattutto grazie a questi due pianeti. Scopriamo insieme quali sono.

Cosa sta succedendo nel cielo in questo periodo

Il passaggio del Sole in Leone porta una ventata di vitalità a tutti i segni zodiacali. Questo segno, infatti, presenta molte caratteristiche di esaltazione che lo fanno risultare sicuro di sé, intraprendente e lo rendono un leader perfetto. Queste caratteristiche nella sua stagione si riflettono anche sugli altri undici segni. Bisogna, però, fare attenzione a non scadere nei suoi lati ombra, ovvero un eccessivo autocompiacimento, un egoismo e un egocentrismo esasperato. Il Sole in questo segno attualmente sta formando una ottima posizione con Giove in Ariete. Questo Pianeta, infatti, rappresenta la “joie de vivre” e la positività e ben si sposa con le energie grezze, ma vivaci del primo segno zodiacale. Si viene quindi a creare un trigono, ovvero una distanza di 120 gradi che crea armonia e integra bene le energie dei segni che lo formano.

Ottimismo e gioia per questi segni grazie a Giove e Mercurio in trigono

Ad essere i favoriti assoluti sono quindi i segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Questi riusciranno a vivere una estate veramente da re. L’unico ad avere un po’ di grattacapi sarà ancora il “re della foresta”, che avrà ancora Saturno in opposizione fino agli inizi del 2023. A risentire di queste energie sono i segni opposti, quindi in primis la Bilancia, che subisce male l’influenza di Giove, poi l’Acquario e infine i Gemelli. Non sono poi tanto a loro agio nemmeno i segni di Terra e di Acqua, dato che non si trovano bene con l’elemento del Fuoco. Ad aiutarli un pochino dal punto di vista sentimentale è però presente Venere, che sta transitando in Cancro.

