Tra le cause del gonfiore addominale potrebbero esserci questi insospettabili alimenti e allora ecco alcuni rimedi naturali

Non è una bella sensazione quella di soffrire di gonfiore addominale. Soprattutto se il disagio si accompagna ad altri fastidi come ad esempio il dolore. I medici spiegano che, in genere, questa condizione è legata ad una non fisiologica concentrazione di gas nello stomaco o nell’intestino.

A volte la causa del problema potrebbe avere radici insospettabili. Gli esperti dell’Humanitas, infatti, segnalano che tra i fattori che possono causare gonfiore ci sono i cosiddetti FodMap.

Cosa sono i FodMap

I FodMap sono dei carboidrati che potrebbero risultare poco assorbibili dall’intestino. Non a caso il nome che li identifica è l’acronimo di Fermentable Oligo Di-mono-saccharides and Polyols. Semplificando la questione, si può dire che sono gli zuccheri che in qualche caso sono responsabili del gonfiore.

Gli oligosaccardi, in particolare, sono contenuti nei legumi. Attenzione: non è un modo per dire che i legumi fanno male, anzi, rappresentano soluzioni consigliabili per chi vuole mangiare sano. Bisogna, infatti, seguire il ragionamento che c’è alla base della notazione per interpretare il concetto nel modo giusto.

Il gonfiore addominale potrebbe dipendere dalle abitudini

Tra le cause del gonfiore addominale, dunque, potrebbero esserci i legumi, ma non per loro responsabilità.

L’intestino, in alcuni casi, si trova maggiormente a contatto con alimenti raffinati, meno con cibi ricchi di fibre.

In sostanza, è come se si trovasse ad interagire con qualcosa di sconosciuto. E così reagisce generando processi di fermentazione, favorendo il gonfiore addominale e portando ad una digestione più lenta.

Proprio per questo gli esperti consigliano una strategia che possa riabituare l’organismo ai legumi. Questo dovrebbe avvenire con la loro introduzione in un solo pasto settimanale e con quantità limitate. Solo successivamente e con una graduale crescita del consumo, si potrà pensare ad un aumento della frequenza e della quantità complessiva nella dieta.

Tra le cause del gonfiore addominale potrebbero esserci questi insospettabili alimenti e allora ecco alcuni rimedi naturali

Tra le altre indicazioni, c’è anche quella di preferire i legumi secchi, evitando soluzioni precotte. Con l’eccezione di piselli e lenticchie (decorticati, già pronti per la cottura), le altre tipologie andrebbero lasciate in ammollo per 12 ore, avendo cura di cambiare l’acqua un paio di volte. L’obiettivo è ottenere maggiore morbidezza.

La raccomandazione è di non usare la stessa acqua per la lessatura e allo stesso modo bisognerebbe preferire il bicarbonato al sale, come aggiunta.

L’utilizzo di erbe carminative come alloro, menta, zenzero fresco e santoreggia consentirebbe poi di evitare la fermentazione. Qualora il problema del gonfiore addominale dovesse proseguire, viene inoltre consigliato di preferire le lenticchie. Le rosse avrebbero maggiore digeribilità.

Tuttavia, per essere sicuri dell’origine del proprio gonfiore addominale e trovare i rimedi, è sempre necessario consultare il proprio medico. Accertare in maniera tempestiva, con l’ausilio di professionisti, le cause dei problemi di salute resta uno dei fattori decisivi per chi vuole tenere alti i propri standard di benessere.

