Si avvicina l’estate e con essa la famigerata prova costume di cui si è iniziato a parlare molto in anticipo. Questo a causa delle alte temperature del mese di maggio. Ci si preoccupa di rimettersi in forma, in previsione della classica tintarella da spiaggia. Come spesso accade, ci si trascura per 9 o 10 mesi, salvo voler rimettere tutto a posto in un paio. Una cultura essenzialmente italiana, che non pensa mai al domani, ma vive sempre e solo sull’oggi. Accorgendosi dell’arrivo del domani solamente qualche ora prima.

Allora si corre per cercare di raggiungerlo, arrabattandosi in ogni maniera. È insito nella maggior parte di noi, per qualsiasi cosa. Verrebbe da dire che c’è davvero poco da fare, se storicamente siamo sempre stati così.

Al di là di mere discussioni sociologiche, il cuore del problema diventa il tessuto adiposo, volgarmente detto grasso. Quando si pensa a questo concetto, la prima cosa che ci viene in mente è la pancia gonfia. Subito dopo gambe e glutei. Sappiamo perfettamente come esistano molti esercizi per poterli modellare in previsione dell’estate.

Tuttavia il grasso non sarebbe solamente una questione estetica. Anzi, se ci si pensa bene, quello è forse l’ultimo o comunque il minore dei problemi. Esso infatti potrebbe pregiudicare la nostra salute, soprattutto se accumulato in eccesso.

Quando c’è una notevole presenza di grasso, questo si introduce tra i nostri muscoli, cambiandone le proprietà. Una sorta di infiltrazione che andrebbe a incidere su di essi in maniera importante. I dolori diffusi si acuirebbero maggiormente e si sarebbe molto più soggetti a infiammazioni in qualsiasi parte del corpo.

Liberarci del grasso in eccesso e perdere peso sarebbe fondamentale per questo motivo, non solo per la prova costume

Di conseguenza, bisognerebbe andare a lavorare per ridurne l’incidenza. Si potrebbe riassumere il tutto dicendo che più si è in sovrappeso, più si sentirebbero i dolori.

Attenzione, però, questo non vuol dire che bisogna essere troppo magri, perché, anche in quel caso, non andrebbe bene. Infatti, se andassimo sottopeso, avremmo una minor quantità di miochine, che sono sostanze antinfiammatorie che vengono prodotte dai muscoli, in particolare attraverso l’attività fisica. Esse, infatti, sarebbero le principali responsabili del benessere che sentiamo dopo averla svolta. Chiaramente, in una condizione di sottopeso, con carenza di muscoli, ci sarebbe poca produzione di miochine e, di conseguenza, pochi antinfiammatori.

Come in tutte le cose, dunque, ci vuole equilibrio. L’eccesso fa male, così come l’assenza. Per quello dovremmo mantenere uno stile di vita il più possibile uguale nel corso dell’anno e non preoccuparci solo prima dell’estate. Il grasso non è un valore che deve spaventare se rimane nella norma. Nel corpo umano, grasso e muscoli tenderebbero a equilibrare il livello di infiammazione. Il primo tenderebbe a farla aumentare, i secondi a farla scendere. Un buon bilanciamento è sempre consigliato, a tavola come nello stile di vita.

Liberarci del grasso in eccesso e perdere peso diventerebbe dunque fondamentale non tanto o non solo per un discorso estetico. Soprattutto, quindi, per dare un giusto equilibrio al nostro corpo e impedire che si infiammi più facilmente, causandoci dolori. Di rimedi per perdere peso ce ne sono molti. Possiamo chiedere aiuto a un esperto in materia e, in combinata, potremmo anche iniziare ad assumere bevande che aiutino a raggiungere questo obiettivo.

