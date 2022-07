Sicuramente tra gli inestetismi, chiamiamoli così, più odiati da uomini e donne, c’è la pancia. Quando abbiamo l’impressione di essere in dolce attesa, ma bambini non ce ne sono e dobbiamo invece fare i conti con l’adipe. Proprio recentemente, secondo un’indagine nazionale, i nostri bambini sarebbero fra quelli maggiormente in sovrappeso di tutta Europa. Colpa dell’alimentazione, ma anche della situazione di isolamento che abbiamo passato e che ha tolto dallo sport moltissimi bambini. Ricordiamo infatti che anche in giovane età è fondamentale fare attività sportiva. Concediamo ai i bambini qualche eccesso alimentare in più, che riescono a smaltire più velocemente grazie al loro metabolismo. Cosa, che diventa più difficile invece per noi adulti, soprattutto dopo i 50. E, mettiamoci pure anche in questo periodo dell’anno, in cui col caldo, la pancia si gonfia.

Perché col caldo la pancia si gonfia di più

Qualcuno potrebbe stupirsi del fatto che la pancia si gonfi, pur mangiando poco. Oltre al caldo e all’umidità che rallenterebbero la velocità del sangue, dovremmo stare attenti anche ad alcuni abbinamenti a tavola. Abbiamo infatti visto che esisterebbero degli alimenti, che seppur salutari, insieme promuoverebbero la formazione e lo stallo dei gas nello stomaco. Attenzione anche a non esagerare con i carboidrati, che potremmo trovare in quantità industriale nelle saporitissime paste fredde. Abitudine che abbiamo noi italiani d’estate e che ci porta spesso a fare un pasto magari con un piatto o due di pasta fredda.

Tra i sistemi per sgonfiare la pancia non solo 2 tisane ma anche 1 semplicissimo esercizio casalingo

Tra i sistemi per sgonfiare la pancia in qualsiasi periodo dell’anno, vogliamo segnalare queste due tisane:

all’anice;

al finocchio.

Ma, perché no, potremmo assumere queste due sostanze particolarmente efficaci anche assieme. Sia nelle comode versioni già pronte, granulari e nelle bustine, che nella loro forma naturale, reperibile in erboristeria.

1 Esercizio davvero molto utile e non impossibile

Sin dai tempi della scuola, nelle mitiche ore di educazione fisica, che un tempo chiamavamo ginnastica, ci hanno insegnato gli addominali. Uno degli esercizi al top per cercare di eliminare la pancetta, rinforzando tutto il tono muscolare. Ma, tra i sistemi più efficaci per sgonfiare la pancia, segnaliamo anche questo: stendiamo un tappetino sul pavimento e, partendo dalla classica posizione sdraiata, con pancia in su, alziamo le gambe il più possibile, mantenendole dritte. Contemporaneamente alziamo il busto e portiamo le braccia a tendersi sulle gambe, cercando di tenere le mani unite. Inizialmente cerchiamo di non forzare, per non creare problemi alla schiena.

Col passare del tempo, ci accorgeremo che questo esercizio dovrebbe portare beneficio non solo alla pancia, ma anche ai glutei e alle cosce.

