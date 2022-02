Sappiamo tutti molto bene quanto mele e cavolfiori siano alimenti sponsorizzati dalla medicina. Ricchissimi di nutrienti e di acqua, aiuterebbero il nostro organismo a mantenersi sano e attivo. Secondo le ultime statistiche, esisterebbe però un milione e mezzo di italiani che potrebbero soffrire la loro assunzione. Senza magari rendersene conto e credendo il fastidio un semplice mal di stomaco, invece di una infiammazione più complessa. Andiamo a vedere assieme ai nostri Esperti quali sono i cibi che potrebbero andare in contrasto con la salute di determinate persone.

Ancora una volta la dieta influirebbe sulla salute

Inutile stare qui a ricordare quanto sia fondamentale la dieta quotidiana per la nostra salute. A maggior ragione, secondo gli esperti, per tutti coloro che soffrirebbero di “colon irritabile”. Un disturbo, che, come dicevamo riguarda molti italiani e che spesso viene purtroppo sottovalutato. Soprattutto, viene scambiato per un mal di stomaco, anche da ansia, e curato in maniera sbagliata. Ricordano gli esperti anche nello studio che alleghiamo che questo disturbo non sarebbe assolutamente da sottovalutare. E, complice lo stress di questo particolare momento della nostra vita, il colon irritabile potrebbe riguardare tutti noi.

Mele e cavolfiori sono alleati della salute ma attenzione che potrebbero provocare questa pericolosa infiammazione di un organo importantissimo

Un dolore addominale generico, ma anche diarrea e, allo stesso tempo stitichezza, potrebbero essere i sintomi più comuni del colon irritabile. Attenzione anche al gonfiore di stomaco e al meteorismo, perché indicherebbero che abbiamo troppi gas nell’intestino. E, oltre allo stress, anche la dieta potrebbe essere complice di questo malessere. Purtroppo, anche con una serie di alimenti che solitamente sarebbero alleati della salute. Ma, per alcuni di noi invece, potrebbero rivelarsi dei nemici. E, come ricorda questo studio, attenzione a:

mele e pere;

cavoli e cavolfiori;

legumi;

carciofi.

Attenzione anche ai succhi di frutta. Tutti questi elementi sarebbero infatti ricchi di alcune sostanze che contengono degli elevati contenuti di oligosaccaridi fermentati.

L’importanza della dieta e dell’attività fisica

Mele e cavolfiori sono alleati della salute ma attenzione che non dovremo rinunciarci per sempre. Secondo i dietologi e i medici, infatti, con una dieta scrupolosa e concordata con lo specialista, dovremmo sistemare l’intestino e tornare a mangiare un po’ di tutto. A patto, però e ancora una volta, di non dimenticarci dello sport e dell’attività motoria. Bruciando calorie, abbassando il colesterolo e avviando il transito intestinale potremmo concorrere a prevenire molti disturbi come il colon irritabile.

Approfondimento

