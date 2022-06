Quanto è bella la primavera con tutti i suoi fiori e le magnifiche giornate soleggiate? Con la bella stagione sarà sufficiente uscire sul balcone o in giardino per vedere piante fiorite e sentire il caldo sulla pelle. Tuttavia, con le giornate calde dovremo di nuovo avere a che fare con odiosi insetti pronti a darci il tormento. Quando trascorrere del tempo all’aria aperta non è più un piacere per via degli insetti, dobbiamo trovare una soluzione. Zanzare e moscerini sono insetti comunissimi in questa stagione. Attirati dagli odori presenti nelle nostre case, se entrano nelle nostre abitazioni possono nidificare ed occupare i nostri ambienti.

Proprio per questo motivo, dobbiamo cercare delle soluzioni per risolvere il problema. Molte persone acquistano zanzariere e lampade anti insetti per eliminarli e questi sono strumenti molto efficaci. Tuttavia, se ciò non bastasse e volessimo prevenire il problema, potremmo ricorrere a semplici rimedi naturali. Oggi vogliamo suggerire una soluzione decisamente profumata ed economica, da realizzare con pochi prodotti che molti di noi hanno già in casa.

Tra i rimedi naturali più comuni per allontanare zanzare e moscerini ce n’è uno straordinariamente efficace anche contro topi e formiche

Quando abbiamo a che fare con gli insetti, ci chiediamo spesso che cosa possiamo fare per non farli avvicinare. I moscerini sono attirati dagli odori dolciastri come, ad esempio, quello della frutta, ma anche dalla carne e dal pesce. Dunque, basterà fare attenzione a non commettere dei semplici errori per evitare che questi si avvicinino. Per le zanzare il discorso è più complesso, perché sono attirate dai colori e da alcuni odori emanati dalla nostra pelle.

Per allontanarle da casa e potere trascorrere del tempo all’aperto in tranquillità potremmo unire 3 ingredienti e realizzare un efficace repellente. Quasi ognuno di noi ha in casa dei limoni. Questo prodotto molto utile per la pulizia della casa è anche efficace contro zanzare e moscerini che scapperanno infastiditi dall’odore. Il secondo ingrediente è l’olio essenziale alla menta, un prodotto capace di allontanare anche i topi. Infine, useremo il talco. Profumatissimo ed usato molto spesso per la cura della pelle, questo prodotto è anche impiegato dalle nonne per scacciare le formiche.

Come prepararlo ed utilizzarlo

Tra i rimedi naturali più comuni per allontanare questi insetti, c’è proprio questo repellente naturale. Possiamo utilizzarlo nei giardini anche contro le formiche e i topi, perché l’odore di questo mix sarà per loro insopportabile. Per prepararlo, aggiungiamo il succo di limone in un litro d’acqua ed uniamo 2 cucchiai di talco e 10 gocce di olio essenziale alla menta. Misceliamo questa soluzione e vaporizziamola periodicamente nei luoghi d’accesso alla casa, come in prossimità di finestre e porte e sui balconi. Ripetiamo il procedimento ogni 3 giorni per fare in modo che il profumo della miscela risulti piuttosto intenso e quindi efficace. Spesso un semplice rimedio naturale può farci risparmiare sull’acquisto di prodotti chimici e trappole.

