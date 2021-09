Coltivare le piante è un lavoro che richiede constante impegno e sforzo. Farlo ci regala frutta e ortaggi sempre freschi e salutari.

Come spesso accade, ci ritroviamo a dover difendere le nostre piante dall’attacco di animali, insetti e parassiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In un precedente articolo, abbiamo spiegato che sembra impossibile ma è questo il migliore ingrediente naturale per proteggere le nostre zucchine.

Oggi la Redazione vuole svelare un trucco infallibile per proteggere le nostre piante dall’attacco di alcuni animali. Infatti, sembra incredibile ma tenere lontane talpe e topi dall’orto è possibile con questo straordinario trucchetto.

Precedentemente abbiamo spiegato che pochissimi lo comprano ma questo straordinario prodotto biologico elimina definitivamente le cimici dai nostri pomodori. Quando possiamo cerchiamo sempre di utilizzare prodotti naturali o biologici.

Fortunatamente, molti animali sono del tutto innocui e per nulla dannosi per le colture. Invece, le talpe e i topi possono compromettere irrimediabilmente la salute delle piante.

Sembra incredibile ma tenere lontane talpe e topi dall’orto è possibile con questo straordinario trucchetto

Il metodo consiste nell’utilizzare lo zolfo ventilato idrosolubile. Possiamo trovare questo prodotto nei negozi di giardinaggio. Lo zolfo è in grado di tenere lontane le talpe, i topi e le arvicole dalle piante.

Inoltre, lo zolfo è anche capace di migliorare le difese delle piante potenziando l’assorbimento dell’azoto, utilissimo per esse.

Per prima cosa dobbiamo riconoscere le gallerie di questi topolini e delle talpe. I topolini e le arvicole praticano nel suolo dei fori di ingresso del diametro di pochi centimetri. Questi animali scavano metri di gallerie in prossimità delle piante ed anche sotto.

Questo rende il terreno soffice a tal punto che la pianta non riuscirà più a ricavare i nutrimenti dal suolo. Quindi, la pianta seccherà poco alla volta perché non riuscirà più a ricevere nutrimento attraverso le radici.

Le talpe invece creano mucchi di terra sotto i quali troveremo dei fori di almeno 6 centimetri di diametro. Scavano le gallerie sotto le piante danneggiando le radici e talvolta mangiandole.

Anche in questo caso le nostre colture non avranno più modo di nutrirsi e seccheranno rapidamente.

Come procedere

Tutto ciò che dobbiamo fare è spandere dello zolfo ventilato idrosolubile sotto la chioma delle nostre piante. Se si tratta di alberi, sarà sufficiente distribuire lo zolfo nella parte di terreno che corrisponde alla chioma del nostro albero.

Usiamo dunque 50 grammi di zolfo per ogni metro quadrato. Distribuiamolo in modo uniforme avendo cura di usare però guanti e mascherina.

Dopo averlo distribuito sul terreno dovremo interrarlo di almeno 3 o 4 centimetri. In alternativa, possiamo annaffiarlo in modo che lo zolfo entri nel terreno in profondità. La sua azione irritante terrà lontani questi animali dannosi.

Se le colture sono a terra, dovremo scavare un solco profondo almeno 4 centimetri attorno alle piante da trattare. Distribuiamo nel solco 20 grammi di zolfo ventilato idrosolubile ed annaffiamo per farlo entrare nel terreno. Dopodiché dovremo soltanto interrare il solco.

Consigli

Lo zolfo è un prodotto usato in agricoltura biologica e quindi non dobbiamo temere che possa danneggiare le nostre piante. Ricordiamo soltanto che lo zolfo abbassa leggermente il pH delle nostre piante.

Questo trattamento avrà effetto per almeno 3 o 4 mesi. Possiamo usare lo zolfo anche come azione preventiva e non soltanto dopo aver scoperto la presenza di questi animali.