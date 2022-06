Spendere poco sui voli per le vacanze è ancora possibile grazie alle ultimissime offerte low cost

Se non prenotato con il giusto anticipo, il biglietto aereo potrebbe diventare l’acquisto più costoso di tutta la vacanza. La poca disponibilità e i prezzi alle stelle dell’ultimo periodo sono un grosso limite per l’organizzazione della vacanza. Tuttavia, alcune compagnie aeree riservano ancora degli sconti speciali con delle promozioni a tempo, una delle quali in scadenza per le 23:59 di oggi.

Meno di 24 ore per approfittare della “Offerta flash” di Ryanair. Prenotando in tempo potremo approfittare di sconti importanti per tantissime destinazioni nel Mondo. Come aeroporto di partenza è possibile selezionare diverse stazioni italiane. Sono disponibili, ad esempio, Milano Bergamo e Malpensa, Roma Ciampino e Fiumicino, Bari, Bologna, Catania e Napoli.

I costi dei voli di sola andata partono da 16,39 euro. Intorno a questa fascia di prezzo è possibile prenotare le tratte Milano Bergamo-Valencia, Roma Fiumicino-Praga, Cagliari-Porto, Pisa-Dublino e non solo. Specifichiamo, inoltre, che non è necessario inserire alcun codice promozionale. Tuttavia, per approfittarne, è indispensabile prenotare i biglietti entro la fine della giornata. L’offerta è valida solo sulle soluzioni a partire dal giorno 1 giugno al 31 luglio 2022.

Spendere poco sui voli per le vacanze è possibile, anche senza che ci sia necessariamente un’offerta lampo. Alcune compagnie, sia low cost che non, offrono prezzi competitivi per precise destinazioni. Ad esempio, con Easyjet è possibile raggiungere Nizza o Ginevra a partire da circa 30 euro, per un biglietto di sola andata. Anche da Transavia, sebbene non sia in periodo promozionale, arrivano tariffe economiche per più destinazioni. Permette di raggiungere Amsterdam a partire da 39 euro da Napoli, Pisa e Verona. La tratta Napoli-Parigi parte da 29 euro, così come Pisa-Rotterdam. Ovviamente, la compagnia specifica che i prezzi potrebbero variare sulla base della disponibilità della tariffa.

Spendere poco sui voli per le vacanze è ancora possibile grazie alle ultimissime offerte low cost

Tutte le soluzioni sopra presentate, con il solo scopo illustrativo, sono prenotabili sui siti delle relative compagnie aeree tramite una normalissima ricerca. Non è necessario inserire alcun codice sconto. Sempre in tema offerte, potremmo considerare l’idea di restare in Italia per le vacanze ed approfittare, così, degli sconti settimanali delle compagnie ferroviarie.

