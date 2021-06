Con l’arrivo della bella stagione le temperature si alzano e vediamo il ritorno di diversi insetti. Tra questi, abbiamo i moscerini. I moscerini vivono molto bene in ambienti umidi e con temperature medie di 24 gradi. Come già trattato in questo articolo, ci sono diversi ed efficaci rimedi naturali per sbarazzarci dei moscerini. Questi però non serviranno a molto se continueremo a commettere sempre gli stessi errori. Vediamo insieme come comportarci per rimuovere il problema alla radice. Diciamo addio per sempre ai fastidiosissimi moscerini in casa evitando questi comuni errori.

Cosa sono i moscerini?

I moscerini sono piccoli insetti che appartengono alla famiglia dei Ditteri, la stessa alla quale appartengono le mosche. Sono quasi invisibili ed innocui, ma averne un’invasione in casa non è senz’altro piacevole. Essi non si nutrono di piante, ma di sostanze zuccherine. Sono attratti dai cibi vegetali molto maturi, dall’umidità e da liquidi in stato di fermentazione. Dunque, vediamo insieme in che modo evitare che compaiano nelle nostre case.

Diciamo addio per sempre ai fastidiosissimi moscerini in casa evitando questi comuni errori

Se abbiamo delle piante, è possibile notare che queste attirano in qualche modo i moscerini. Ma cos’è che attira maggiormente questi insetti? I moscerini amano gli ambienti caldi e umidi e quelli dove l’acqua ristagna. Infatti, ne vediamo molti di più in primavera e in estate. Il problema dei moscerini può essere fastidioso perché ogni moscerino può deporre fino a 200 uova e corriamo il rischio di averne in casa un’infinità.

Quello che dobbiamo sapere è che sono due le principali cause che ci portano ad avere i moscerini in casa. Innanzitutto, per far sì che i moscerini non proliferino dobbiamo evitare una condizione di umidità all’interno dei vasi. Pertanto, dobbiamo smettere di annaffiare le piante ad intervalli regolari. Le piante vanno annaffiate quando la terra ha bisogno di ricevere l’acqua, ovvero quando è asciutta. Diversamente, creeremo inutili e dannosi ristagni favorendo la comparsa dei moscerini.

La seconda causa che favorisce la comparsa dei moscerini è l’utilizzo di terriccio di scarsa qualità. Solitamente, ogni terriccio di buona qualità ha una parte di materiale organico compostato. Invece, i terricci più economici hanno al loro interno del materiale indecomposto. Proprio quest’ultimo è quello che i nostri moscerini amano. Quindi basta fare attenzione a questi semplici aspetti se vogliamo liberarci per sempre dei moscerini.