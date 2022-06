Ridurrebbero occhiaie nere e gonfiore sotto gli occhi non solo i cetrioli ma anche questi altri rimedi naturali

Può capitare di svegliarci la mattina, tastare col piede il pavimento in cerca delle pantofole per poi recarci in bagno. Ancora un po’ assonnati ci guardiamo allo specchio e a volte rimaniamo delusi dal nostro aspetto. Capelli arruffati a parte, potremmo notare occhiaie e borse sotto gli occhi. Prima di scoprire qualche consiglio per migliorare il nostro aspetto in questi casi, cerchiamo di capire perché compaiono.

Tra le cause di occhiaie e gonfiori sotto l’occhio rientrerebbero notti insonni oppure poche ore di riposo. Stress, fumo, naturale invecchiamento, un’alimentazione non corretta ed eccessi potrebbero anche influire. Inoltre, bere poca acqua o esporci troppo al sole potrebbero essere ulteriori motivi.

In alcuni casi si tratterebbe di predisposizione genetica o sintomo di alcune patologie.

Escluse cause particolari in cui appaiono anche altri problemi come prurito o dolore, potremmo migliorare il nostro aspetto agendo con rimedi naturali di uso comune. In particolare, bisogna drenare il liquido ristagnante e favorire il microcircolo.

Impacchi vari

In caso di borse e occhiaie ci sono degli alimenti usati dalle nonne che tutt’ora potrebbero aiutarci. Vediamo come fare qualche impacco per gli occhi:

prendiamo una patata piccola, peliamola e tagliamola a fettine. Ora immergiamo le fette in un contenitore con del latte freddo, copriamo e mettiamo in frigorifero. La mattina seguente potremo mettere una fetta di patata su ogni occhio mentre siamo distese e aspettare venti minuti prima del risciacquo;

un altro metodo consiste nel grattugiare o frullare un po’ di cetriolo e mescolarlo con il latte freddo. Coprire e conservare in frigorifero. La mattina passare come una crema il composto sotto l’occhio e lavare dopo qualche minuto;

anche un semplice dischetto di cotone imbevuto di latte freddo o acqua di rose andrebbe bene. Farlo aderire agli occhi e lasciare agire un po’ prima di lavarci il viso.

Ridurrebbero occhiaie nere e gonfiore sotto gli occhi non solo i cetrioli ma anche questi altri rimedi naturali

Ci sono dei sieri con caffeina utili a drenare e a contrastare le occhiaie. Si possono applicare picchiettando con le dita per favorirne l’assorbimento e stimolare la circolazione. Potrebbe pure aiutare un dischetto di cotone sugli occhi imbevuto di tè nero freddo, lavandoci dopo qualche minuto. In alternativa si può provare con la camomilla.

Dormire supini con la testa un po’ sollevata aiuterebbe a prevenire il gonfiore. Sarebbe bene anche struccarci prima di coricarci e massaggiare la zona con una crema per il contorno occhi.

Alcuni metodi naturali ridurrebbero occhiaie nere e gonfiore, quindi, senza dimenticare che una sana alimentazione e le giuste ore di sonno potrebbero prevenirli in molti casi.

