Tra gli alimenti più apprezzati durante il periodo estivo una menzione d’onore non possono non riceverla i pomodori. Molto versatili si prestano alla preparazione di decine di ricette diverse in cucina. Dai pomodori gratinati ai sughi, infatti, bisognerà solamente scegliere la preparazione che più fa per noi. I pomodorini saranno perfetti abbinati alla bottarga di muggine per preparare un sugo davvero incredibile. Oggi si andrà alla scoperta di un piatto pazzesco perfetto per il periodo estivo. Un primo che vede protagoniste le trofie non al pesto ma con rucola e pomodori. Inserite tra i primi piatti estivi facili e veloci da preparare saranno perfette per un pranzo ma anche da mangiare come pasta fredda al mare.

Ingredienti per 5 persone

450 g di trofie;

300 g di rucola;

500 g di pomodori;

olio EVO, quanto basta;

formaggio grattugiato, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Tra i primi piatti estivi facili e veloci ecco la ricetta per una pasta gustosissima ideale da mangiare in spiaggia

Per preparare questa pasta si potranno utilizzare sia le trofie artigianali che quelle preparate in casa o acquistate al supermercato. Dopo aver lavato la rucola e i pomodori per eliminare eventuali residui di terra, prendere questi ultimi e scottarli in acqua bollente. Eliminarne eventualmente buccia e semi e procedere tritando la polpa. La rucola, poi, dovrà essere tagliata in piccoli pezzi e fatta scaldare in un tegame con l’olio e la polpa di pomodoro. Si potranno, poi, aggiungere sale e pepe a piacimento e lasciare su fuoco medio per una decina di minuti. Prendere, poi, una pentola capiente e in abbondante acqua salata mettere a cuocere le trofie.

Per i minuti di cottura seguire le istruzioni sulla confezione, le artigianali saranno pronte più velocemente di quelle industriali. Una volta pronte scolarle e condirle con la rucola, la salsa di pomodoro e un pizzico di pepe. Il piatto sarà già perfetto ma chi vorrà potrà anche aggiungere del formaggio grattugiato per dare più sapore al tutto. In alternativa, si potrà procedere con una spolverata di ricotta salata o di pecorino. La pasta così preparata sarà un vero tripudio di sapore e, come si scriveva, sarà perfetta da consumare anche fredda per un pasto sulla spiaggia.

