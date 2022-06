L’estate, si sa, è la stagione dei matrimoni. È probabile pertanto che molti di noi siano invitati o protagonisti diretti di questo lieto evento. Se da un lato tutti noi siamo deliziati di partecipare a queste cerimonie, spesso abbiamo diversi dubbi. Da che abito indossare a quale regalo fare, ma anche chi portare come accompagnatore e come congratularsi con gli sposi.

Quando arriva l’ora di scegliere un regalo da fare molti di noi sono incerti e non sanno cosa scegliere. C’è da dire che negli ultimi anni si è sparsa la moda poco raffinata di chiedere soldi e di inserire l’IBAN direttamente nell’invito. Oggi vogliamo proporre un’alternativa e spiegare come possiamo dire basta bonifici e soldi in contanti al matrimonio grazie ad alcune piattaforme innovative che sempre più sposi decidono di usare.

Un’alternativa alla richiesta di somme di denaro

Tutti noi ci ricordiamo di come in passato era abitudine creare delle lista nozze e scegliere quale regalo fare agli sposi. In seguito all’usanza sempre più comune della convivenza prematrimoniale moltissimi sposini hanno già mobili ed elettrodomestici e non necessitano particolari acquisti. È proprio per questo che è sempre più comune chiedere soldi per un viaggio o per l’acquisto della casa, ma anche per ripagarsi il banchetto nuziale. Secondo il bon ton è inutile dire che questa non sia un’abitudine ortodossa, spesso poco amata anche dagli stessi invitati.

Per evitare imbarazzi sono nati alcuni siti che permettono di creare delle liste nozze virtuali molto comode.

Basta bonifici e soldi in contanti al matrimonio ora che esistono questi siti che ci permettono di creare una lista nozze virtuale

Grazie a siti come Zankyou, Given2 e Lalunachevuoi, gli sposi non dovranno fare altro che creare una lista virtuale che permette di ricevere direttamente sul conto i soldi del regalo. È possibile anche inserire per esempio delle tappe del viaggio di nozze, specificando la cifra che serve per una notte in hotel o per un’esperienza. Potremo per esempio creare un regalo da 150 euro specificando che si tratta di una permanenza per due in un resort. Grazie a questi siti potremo inviare un link agli invitati che useranno per effettuare il regalo. Niente IBAN, dunque, ma nemmeno soldi in contanti dentro a delle buste. Quale che sia il metodo scelto per i regali è fondamentale a cerimonia avvenuta mai dimenticarsi la bomboniera e il ringraziamento.

