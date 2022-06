D’estate tutti noi vogliamo partire alla scoperta di luoghi nuovi ed interessanti. E, se siamo preoccupati per il budget, non dovremmo assolutamente disperare. Sono tanti i posti, infatti, che si prestano a prezzi piuttosto contenuti, offrendo comunque città e paesaggi davvero sorprendenti.

Basti pensare, per esempio, alla meravigliosa Teodo, in Montenegro, luogo ricco di bellezze che potrebbe essere alla nostra portata. Oppure, non troppo distante, potremmo considerare un’altra meta altrettanto valida, che potrebbe farci innamorare a prima vista.

Makarska, un angolo di paradiso croato che non dovremmo perdere per nessuna ragione al mondo

Un luogo assolutamente da visitare, se non vogliamo spendere troppo e amiamo i posti davvero incredibili, è Makarska, in Croazia. Questo angolo di paradiso, infatti, offre delle bellezze uniche e rare, che renderanno la nostra vacanza bellissima ed emozionante.

Iniziamo con la natura che circonda Makarska e che ci offrirà un panorama davvero mozzafiato. Non perdiamo per nessuna ragione al mondo il Monte Biokovo, luogo perfetto per chi odia il caldo tipico dei giorni d’estate. Per non parlare poi dell’incredibile mare che questo posto ci offre.

Visitiamo, per esempio, Brela, sulla Riviera, una distesa maestosa di sassi bianchi che si trova proprio di fronte al Monte Biokovo e che renderà l’atmosfera magica e unica.

Mare da sogno, vita notturna e tanta natura in questo luogo super economico e mozzafiato che tutti dovrebbero visitare

Continuiamo poi addentrandoci tra i vicoli della città. In questo caso, non possiamo assolutamente perderci il Santuario di Vepric, situato in una maestosa grotta naturale in cui potremo ammirare la statua della Madonna. Tipica e importante per il luogo, questa è decisamente una tappa obbligatoria.

Continuando la nostra camminata, incontreremo poi Piazza Kacic, il vero centro del turismo in questo luogo meraviglioso. Qui, potremo passeggiare e mangiare accanto al Porto e visitare la bellissima Chiesa di San Marco.

Anche la Penisola di San Pietro è una tappa da non sottovalutare, con un giardino pubblico davvero formidabile.

Altra distesa verde da non perdere è il Parco Osejava, rilassante e meraviglioso per la natura che offre. Inoltre, se abbiamo la macchina, possiamo spostarci un po’ lontano da Makarska, visitando le meravigliose spiagge di Tucepi e Baska Voda.

Qui a Makarska avremo quindi mare da sogno, vita notturna e tanta natura per diversi giorni, con un’incredibile vacanza che ci aspetta.

