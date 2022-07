Vicino Milano c’è da vedere uno dei borghi più belli d’Italia ideale da visitare in un weekend

Ogni tanto tutti dovrebbero allontanarsi per un po’ dallo stress cittadino e raggiungere località che favoriscono il relax e fanno godere gli occhi. L’Italia ne è davvero ricca.

Alcuni non sono difficili da raggiungere. Questo grazie ad una certa vicinanza con le città più importanti e, di conseguenza, anche con snodi logistici come aeroporti, stazioni e autostrade. Ad esempio vicino Milano c’è da vedere uno dei borghi più belli d’Italia. Si tratta di Tremezzo, sul lago di Como.

Dal capoluogo lombardo bisogna guidare per circa un’ora e mezza e la distanza non è molto diversa anche dagli aeroporti di Malpensa e Linate.

Tremezzo, con la sua unicità, è una di quelle località italiane dove ogni angolo, fotografato, è una vera e propria cartolina. Per chi non c’è mai stato, lo si deve immaginare come uno strabiliante contesto naturale in cui si incastrano armoniosamente bellissime costruzioni. Ville, chiese e palazzi hanno quasi un rapporto di reciproca valorizzazione con la natura, in un insieme in cui il lago dona magia unica.

Chi passerà un paio di giorni o più in questa zona potrà beneficiare del relax e della tranquillità che solo certi contesti possono offrire.

L’edificio simbolo, probabilmente anche per le sue caratteristiche, è Villa Carlotta. Si tratta di una bellissima costruzione risalente alla fine del Seicento. Oltre alla rilevanza architettonica, la contraddistingue uno splendido giardino botanico, a circondarla. E al suo interno ci sono diverse opere artistiche.

Il borgo si trova nel comune di Tremezzina, nato dall’unione di più piccoli territori. E per certi versi lo si può considerare un autentico mosaico di bellezza, affacciato sul sempre affascinante scenario del lago di Como.

Come ogni posto d’Italia non mancano le tradizioni gastronomiche da assaggiare e da apprezzare. Tra i piatti più noti di questa zona c’è sicuramente il risotto al pesce persico.

Chi, inoltre, è grande amante della natura potrà informarsi su quelli che sono gli itinerari del trekking per questa zona. Di certo non mancano gli scorci meravigliosi e la possibilità di restarne incantati.

E, da Nord a Sud, ancora una volta l’Italia si conferma ricca di luoghi magici. Chi, invece, fosse non così vicino a Milano potrebbe approfittare delle vacanze estive per raggiungere uno dei borghi più belli d’Italia a due passi dal mare. Un esempio è Stilo, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

