Siamo arrivati al momento più intenso dell’estate. Manca poco più di un mese a Ferragosto e molti di noi si stanno godendo il mare e le meritate vacanze. Per i nati sotto 3 segni zodiacali ci sarà un motivo in più per sorridere. Per loro le stelle annunciano l’arrivo di una settimana di incontri, vincite e vagonate di quattrini. Poche gioie, invece, per Sagittario e Scorpione che dovranno vedersela con una cattivissima Venere e un tremendo Marte.

Oroscopo settimanale pessimo per Sagittario e Scorpione

Il Sagittario è uno dei segni che faticherà di più da qui a settembre. E la settimana che inizia non farà che confermare questa previsione. L’opposizione di Venere renderà i Sagittario davvero intrattabili e repellenti a ogni tipo di conversazione. Da martedì ci si metteranno anche Marte e Urano a dare fastidio rendendo la situazione lavorativa esplosiva. Meglio cercare un eremo in cui nascondersi.

Momenti difficili anche per gli Scorpione che dovranno fare attenzione soprattutto al portafoglio. Assolutamente da evitare i saldi stagionali. Il Marte negativo di giovedì e venerdì potrebbe portare a spese folli e decisamente inutili. Il tutto potrebbe trasformarsi in un nervosismo che renderà tesi i rapporti con amici e famiglia.

I Gemelli continuano a volare

Venere in appoggio a favorire gli incontri anche piccanti. Saturno a stimolare l’intelletto. Giove a portare fortuna e a mettere le basi per possibili vincite al gioco. È lo straordinario mix di pianeti che attende i Gemelli a partire da oggi. Per i nati sotto questo fortunatissimo segno è il momento di investire sul futuro. Un progetto lavorativo ambizioso potrebbe rappresentare la svolta decisiva per i prossimi anni.

Settimana di incontri, vincite e vagonate di quattrini per 3 segni zodiacali mentre Marte e Venere renderanno Sagittario e Scorpione davvero insopportabili

Marte sarà invece un preziosissimo alleato per i nati sotto il segno del Toro. Finalmente i Toro passeranno all’incasso e sono destinati a veder schizzare l’estratto conto alle stelle. E il bello è che i risultati potrebbero manifestarsi senza sforzi o fatiche eccessive. Stessa situazione per l’amore con i single destinati a passare serate decisamente di fuoco. Non soltanto per il clima torrido.

Torna a sorridere nei prossimi 7 giorni anche la Vergine, reduce da un periodo decisamente negativo. L’inizio settimana sarà faticoso ma già da martedì sera Marte e Plutone favoriranno coraggio e fantasia. È il momento di buttarsi, tentare un investimento, un cambio di lavoro o un viaggio avventuroso. I risultati arriveranno in fretta e gonfieranno il portafoglio.

Lettura consigliata

L’oroscopo di luglio prevede piogge di soldi e fortuna per 3 segni zodiacali mentre Acquario e Scorpione faticheranno tantissimo