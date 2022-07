C’è uno dei borghi più belli d’Italia vicino a queste fantastiche località di mare dove andare in vacanza

In Italia si trovano coste e borghi che sono, sicuramente, tra i più belli a livello internazionale. E chi deve andare in vacanza riesce a visitare località che permettono di coniugare la passione per il mare, la storia e l’architettura. L’imbarazzo sta solo nella scelta e nella voglia di andare a conoscere nuovi luoghi.

Un esempio è sicuramente la costa ionica della Calabria, a pochi passi da bellissime località di mare, c’è uno dei borghi più belli d’Italia. È Stilo, nell’area della Città Metropolitana di Reggio.

Il primo tratto distintivo è l’invidiabile collocazione paesaggistica. A incorniciare il territorio del borgo ci sono i paesaggi montuosi delle Serre e, poco lontano, le acque ioniche cristalline. Lo si può considerare un luogo immerso in una natura che, ad un certo punto, lascia spazio al fascino di un borgo dall’incredibile fascino storico. I tratti medievali garantiscono un tuffo nella storia. Diversi edifici catturano l’attenzione degli osservatori.

Tra i punti che meritano attenzione sicuramente c’è l’antica porta Stefanina per l’accesso al borgo, la chiesa di San Francesco e il Duomo.

Per quello che, come detto, è uno dei borghi più belli d’Italia bisognerebbe fare almeno 2 menzioni speciali. La prima riguarda il Belvedere della Cattolica, che apre lo sguardo verso il centro abitato, e la seconda, la valle che lo ospita.

Il luogo simbolo è sicuramente proprio la Cattolica. Si tratta di una piccola chiesetta, le cui origini risalirebbero addirittura al IX-X secolo. Ha mantenuto la sua struttura a croce greca, con 3 absidi e le piccole 5 cupole, che le donano i tratti caratteristici del periodo bizantino. Al suo interno, anche grazie ai restauri, sono stati recuperati degli affreschi.

Difficile non restare ammaliati dalle bellezze e dal fascino di questo borgo. Per certi versi lo si si può considerare, inoltre, un fattore da considerare nella scelta di dove andare in vacanza. Soprattutto d’estate. Si trova, infatti, non molto lontano da località che, invece, rapiscono per la bellezza del paesaggio marino. A poco più di mezz’ora di auto si trovano 2 comuni con la Bandiera blu come Caulonia e Roccella. Quest’ultima avrà un programma ricco di eventi nell’estate 2022.

Recarsi da queste parti consente, dunque, di avere a disposizione una zona dove si può fare il bagno in un mare straordinario. Ed anche di visitare un borgo come Stilo.

