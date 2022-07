Tra i dolci da fare in casa questo ha una ricetta semplice, veloce e rinfrescante per combattere il caldo

L’idea di combattere il caldo a volte si sposa con il consumo di cibi che hanno basse temperature. È così per il gelato, ma anche per altri piatti tipici estivi come l’insalata di riso, la pasta fredda, le insalatone. Diventa, perciò, normale andare alla ricerca di soluzioni che vadano in quella direzione.

Chi avesse voglia di cimentarsi in delle produzioni casalinghe potrebbe pensare di fare una granita alle mandorle. Tra i dolci da fare in casa questo ha una ricetta semplice, benché serva un po’ di pazienza per le attese necessarie.

La prima cosa da fare è prendere le mandorle, metterle in un recipiente con dell’acqua e lasciarle riposare per 10 o 12 ore. L’obiettivo è arrivare ad un punto in cui la rimozione della pellicina, che le contraddistingue, sia molto semplice.

Il passo successivo è metterle all’interno di un mixer con dell’acqua e tritare il tutto. Va bene circa un litro per circa 150-200 grammi di mandorle. Si otterrà quindi un composto denso.

Dopo averlo fatto riposare tra i 30 e i 40 minuti circa, bisognerà predisporre un sistema di filtraggio casalingo. In linea di massima va bene un triplo strato fatto di un panno sottile (va bene di lino), uno scolino e un recipiente.

Bisognerà versare sul tovagliolo quanto contenuto nel bicchiere del mixer. Si avrà, di fatto, un doppio filtraggio quello della stoffa e quello dello scolino. Nell’ultima fase bisognerà strizzare il panno per far scendere gli ultimi residui di liquido.

Alla fine delle operazioni nel recipiente si avrà quello che può tranquillamente essere considerato un latte di mandorla fatto in casa. Questo andrà fatto bollire e sarà necessario aggiungere dello zucchero. In questo caso la quantità è proporzionale alla voglia di rendere la ricetta dolce o gustosa.

In linea di massima su un litro d’acqua e 150-200 grammi di mandorle, potrebbero andar bene anche 100 grammi. Dall’ebollizione sarà sufficiente aspettare pochi minuti affinché lo zucchero si sciolga, prima di versare tutto in un recipiente che dovrà essere messo in freezer.

Un dessert cremoso

Resta, però, la necessità di evitare che si ghiacci e resti cremosa. Per fare questo ogni 2 ore circa (senza essere precisi), bisognerebbe prendere il composto e renderlo “crema” con una frusta o un mixer che possa fermare il processo di solidificazione.

Attenzione, qualora si noti che questo range temporale sia tale da rischiare che si cristallizzi, sarà meglio abbassare la tempistica. Dopo 8 ore circa si avrà un’ottima granita da servire in tavola.

E, come dolce fatto in casa, sarà sicuramente gradito per affrontare il caldo con dolcezza. L’alternativa è, ovviamente, fare il gelato in casa, sfruttando uno dei metodi che non richiedono gelateria.

