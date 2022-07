Si cercano spesso ricette veloci e leggere per affrontare il caldo. Questo perché con l’aumento delle temperature è difficile sia cucinare, che mangiare cibi pesanti. Per soddisfare queste necessità spesso si pensa al petto di pollo. Il problema è che, a fronte di buone caratteristiche nutrizionali, è un alimento che non brilla per gusto.

Tuttavia, con un po’ di fantasia si possono ottenere dei pasti che stemperino un po’ la noia alimentare. Ed allora ecco 3 modi per cucinare il petto di pollo.

Cucinare il petto di pollo in modo semplice è possibile

La prima soluzione è affidarsi alle classiche insalatone. L’ideale, in questi casi, sta nel prendere un petto di pollo intero e farlo a pezzetti che, grossolanamente, ricordino dei dadini. Bisognerà, ovviamente, cuocerlo nel modo che si preferisce e successivamente si dovrà fare un’insalata.

Una buona soluzione è abbinare il petto di pollo a insalata iceberg, olive nere, feta, mais e pomodoro. Ovviamente la parte prevalente dovrà essere quella dell’insalata. Il condimento è a propria discrezione, benché molti su questa tipologia di piatto apprezzino molto la salsa di aceto balsamico.

3 modi per cucinare il petto di pollo con ricette veloci e leggere per affrontare il caldo

Chi vuole creare ricette veloci e leggere per affrontare il caldo è al corrente della necessità di utilizzare alimenti che siano ideali per questo periodo. Ad esempio si possono creare degli spiedini da consumare freddi, dopo qualche ora dalla preparazione. Anche da portare in spiaggia.

La logica è sempre la stessa: tagliare in pezzi piccoli il petto di pollo, cucinarlo e abbinarlo ad altri ingredienti. Ad esempio melanzane e zucchine cucinate (anche al forno), tagliate a cubetti, poi pomodoro, magari del formaggio a pasta filata. Creare delle sequenze su stecchini sufficientemente lunghi consentirà di portare questo mangiare sano un po’ ovunque e senza necessità di posate.

Questo potrebbe essere utile ad evitare snack poco sani quando non si è a casa.

Preparare il petto di pollo sfruttando anche il gusto di ciò che lo accompagna

Per cucinare il petto di pollo alla griglia è sempre consigliabile affidarsi alle spezie. Ma un ruolo importante lo hanno anche i cibi di accompagnamento. In questo caso, scegliendo quello a fette, poco prima della fine della cottura, si potrebbe aggiungere sopra una fetta di prosciutto crudo. Questo, sicuramente, più saporito può dare sprint ad ogni boccone. E, ad accompagnare il tutto, si potrebbe aggiungere un’ottima crema di melanzane. Per farla servono davvero pochi passaggi. Potrebbe essere questa la terza idea per cucinare il petto di pollo.

