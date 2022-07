Alcuni di noi potrebbero avere spazi non utilizzati che hanno deciso di ristrutturare. Soprattutto chi ritrova delle proprietà di famiglia, potrebbe voler fare una ristrutturazione adeguata. In case che non conosciamo non mancheranno i luoghi nascosti da sfruttare. In grandi case potrebbe, per esempio, esserci una soffitta.

Se questo spazio soddisfa tutti i requisiti necessari, allora possiamo ricavarne una mansarda. Questi spazi sono molto belli, ma non hanno molto spazio. Per questo possiamo provare a migliorare questa stanza con le nostre mani. Rinnoviamo la mansarda con questo armadio a muro fai da te in legno che ci farà guadagnare spazio.

Tutti i materiali

Anche se sembra un lavoro difficile, progettare e montare un armadio a muro per la mansarda potrebbe essere più semplice di quanto si pensi. Per prima cosa prendiamo tutti i materiali necessari:

2 pannelli di legno 110×204 cm e spessi 3,5 cm;

2 listelli per il telaio di 192 cm;

4 listelli da 204 cm;

2 listelli per il telaio 212 cm;

il kit di guide scorrevoli, composti da 4 binari e 8 staffe;

viti e tasselli.

Per prima cosa progettiamo il nostro armadio. Infatti dovremo inserire cassettiere, scarpiere e varie mensole all’interno del vano. Questi moduli possono essere comprati in un negozio che si occupa di arredamento. Dopo aver scelto l’interno, passiamo alla costruzione dell’armadio. Uniamo con le viti i listelli laterali del vano da 192 cm con i listelli superiori e inferiori di 212 cm. Fissiamo i quattro binari, due sul listello superiore e due su quello inferiore.

Dopo aver fissato i binari, dobbiamo aggiungere anche 4 staffe. Generalmente basta seguire le indicazioni del manuale del kit comprato. Adesso dovremo fissare il telaio alla parete, con viti e tasselli. Aiutandoci con una livella a bolla d’aria, potremo posizionare l’armadio nel modo giusto. Quando il telaio sarà nella posizione corretta, passiamo alle ante. Per prima cosa mettiamo le staffe, in modo che le ante scorrano perfettamente sui binari. Infine rifiniamo le ante con due terminali, che possono essere fissati alla parete con delle viti.

Infine, inseriamo mensole e cassetti desiderati all’interno dell’armadio per completarlo. Se nella mansarda è stata ricavata una camera per bambini, possiamo anche decorarlo con dei disegni. In questo modo non solo avremmo recuperato spazio, ma reso più estetico lo spazio. Nel caso in cui avessimo paura di muffe, ricordiamoci di rivestire l’interno con del materiale isolante.

