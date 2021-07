Noi di ProiezionidiBorsa siamo sempre pronti a soddisfare qualsiasi esigenza degli stimati Lettori e anche in questo articolo parliamo di salute. Il diabete è quella malattia che colpisce quando i valori di glicemia sono sempre superiori alla media, anche a digiuno. Esistono tre tipi di diabete: di tipo I, di tipo II e quello gestazionale che viene in gravidanza.

Il diabete di tipo I è il più grave per la mancanza di insulina, l’ormone fondamentale che regola i livelli di glucosio nel sangue. Per cui chi è affetto da questo tipo di diabete deve iniettarsi l’insulina. Il diabete di tipo II, invece, non comporta l’iniezione dell’insulina ma questo tipo è tipico dell’età matura. Ed è su questo tipo che ci soffermeremo insieme alle malattie cardiovascolari. Infatti secondo gli esperti per prevenire malattie cardiovascolari e diabete bisogna fare questo una volta a settimana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La dieta del “digiuno”

Non si tratta di un vero e proprio digiuno, anche perché digiunare non fa mai bene, in nessun caso, nemmeno per le persone affette da obesità. Bisogna mangiare poco ma spesso poiché solo così si accelera il metabolismo e perdere peso.

Si tratta di una dieta da fare una volta a settimana in cui mangiare specifici alimenti con pochissime calorie e che fanno bene alla salute. Ma vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Secondo gli esperti per prevenire malattie cardiovascolari e diabete bisogna fare questo una volta a settimana

A colazione dobbiamo ingerire grassi buoni, come due noci accompagnate dal probiotico kefir non superando i 50 ml e una bella tazza di tè deteinato. Sia a pranzo che a cena non devono mancare le verdure e che siano abbondanti accompagnate da 300 ml di brodo vegetale. Per condire le verdure un cucchiaio di olio extra-vergine d’oliva.

In sostituzione possiamo scegliere la pasta shirataki condita con verdure. Durante l’arco della giornata bisogna bere almeno 2l di acqua oppure optare per bevande leggere e senza zucchero o dolcificanti. Per esempio la camomilla, il tè preferibilmente deteinato, infusi e tisane.

Per tutti i restanti giorni bisogna seguire una dieta sana ed equilibrata composta da frutta, verdura, legumi, fibre e proteine. Questa dieta del “digiuno” non è indicata per le donne in gravidanza né per i bambini e gli adolescenti.