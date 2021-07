Le azioni Net Insurance promettono di essere le migliori del settore assicurativo per i prossimi anni. Questo è quello che si evince andando a guardare le prospettive di crescita degli utili per i prossimi tre anni. Gli utili di Net Insurance sono attesi crescere a un ritmo doppio, parliamo del 25% a rispetto al secondo in classifica (Assiteca) e quasi triplo rispetto a un big del settore assicurativo come Generali Assicurazioni.

Tra i principali punti di forza ricordiamo

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.

La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili.

Il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

L’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

D’altra parte non si vedono particolari punti di debolezza.

Le azioni Net Insurance promettono di essere le migliori del settore assicurativo per i prossimi anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 22 luglio a quota 6,10 euro in ribasso dell’1,61% rispetto alla seduta precedente.

La situazione del titolo è molto incerta e tutto ruota intorno ai livelli in aera 6,1 euro (mostrato in figura) e in area 6,2 euro. Questi livelli rappresentano il primo ostacolo lungo il percorso ribassista e rialzista, rispettivamente.

Una chiusura settimanale inferiore a 6,1 euro aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare verso il I obiettivo di prezzo in area 5,65 euro e a seguire gli altri. La massima estensione ribassista passa per area 4,14 euro.

Viceversa, una chiusura settimanale superiore a 6,2 euro farebbe scattare una proiezione rialzista che ha la sua massima estensione in area 8 euro per un potenziale rialzista di circa il 70% rispetto ai livelli attuali.

Time frame settimanale