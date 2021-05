Il pepe è da sempre considerata la spezia in grado di fare la differenza a tavola. Ci sono popolazioni che utilizzano il pepe non solo per speziare il piatto, ma anche per nascondere eventuali cattivi gusti. Infatti, questa spezia è talmente intensa da riuscire a cancellare persino il gusto della carne andata a male. Ecco perché questa spezia da sola è davvero capace di cambiare il gusto del nostro piatto, ma chi soffre di queste infiammazioni devi starne lontano. Molti “golosi”, infatti sottovalutano le sue controindicazioni e finiscono col patire e non poco.

Chi non deve assolutamente utilizzare il pepe

Questa spezia da sola è davvero capace di cambiare il gusto del nostro piatto, ma chi soffre di queste infiammazioni deve starne lontano:

chi soffre di emorroidi;

chi soffre di cistite;

coloro che hanno problemi di reflusso gastroesofageo;

chi soffre di ulcera, gastrite e ipersensibilità intestinale.

E, preferibilmente sarebbe meglio evitarlo anche da parte delle donne in gravidanza e in allattamento.

Molta attenzione a chi usa questi farmaci

Ma, se nei casi sopra citati, il pepe è in grado di farci soffrire, senza però eccessivi rischi per la nostra salute, diverso è il discorso con i farmaci. La sostanza contenuta nel pepe, l’alcaloide piperidina, può infatti rivelarsi un’arma a doppio taglio per chi assume farmaci contro l’ipertensione. Cosa accade a unire questa sostanza ai farmaci di cui stiamo parlando? Accade che aumentano i livelli attivi della medicina stessa, rischiando di mettere seriamente a rischio la salute del paziente. Anche, ad esempio, chi soffre di asma, deve stare molto attento, non solo all’inalazione del pepe, ma anche appunto al suo incontro con i principi della medicina.

Non bisogna comunque abusarne

In ogni caso, anche se non soffriamo dei sintomi di cui sopra e non utilizziamo le medicine sopracitate, ricordiamoci di non abusare del pepe. Limitiamoci a usarlo con moderazione in cucina, ricordandoci anche che il pepe è una spezia dal discreto apporto calorico. In ogni 100 grammi, infatti, ci sono 250 kcal.

