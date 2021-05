Visto che non esiste l’elisir di lunga vita e nemmeno la fonte della giovinezza, siamo noi i protagonisti della nostra salute. Sappiamo bene quanto sia fondamentale mangiare sano e fare attività fisica. Ma, se vogliamo rimanere giovani allontanando la vecchiaia non ci servono miracoli e investimenti ma questi semplici e validissimi accorgimenti alimentari. I nostri Lettori troveranno in questo articolo della nostra Redazione dei suggerimenti utili su come modificare la dieta, soprattutto dopo i 50 anni.

Rallentare l’invecchiamento non è una missione impossibile

Potremmo anche ascoltare la famosissima sigla della saga di “Mission Impossible” leggendo questo articolo, ma cambiando l’aggettivo in “possibile”. Sì, perché cercare di allontanare la vecchiaia, sembrando e rimanendo più giovani, non è assolutamente una cosa impossibile. Dovremo molto semplicemente prestare attenzione a tutti quegli alimenti che possono innalzare i livelli di:

glicemia;

colesterolo;

trigliceridi.

Tre livelli, che se superati, magari anche tutti assieme, sono in grado di dare un durissimo KO al nostro organismo. Al contrario, mantenendoli contenuti nei loro livelli accettabili, ci daranno una spinta in più per vivere meglio.

Il primo suggerimento a tavola

Se vogliamo rimanere giovani allontanando la vecchiaia non ci servono miracoli e investimenti ma questi semplici e validissimi accorgimenti alimentari, partendo dalle insalate miste. Adesso più che mai, con l’arrivo dell’estate e del caldo, tuffiamoci in una meravigliosa insalata mista completa. Con tanti cereali, come orzo, quinoa e farro. Uniti alle proteine delle uova sode, della mozzarella, del tonno al naturale e delle olive.

Non dimentichiamo le proteine

Molti, forse troppi di noi, con l’avanzare dell’età, rinunciano alle proteine, soprattutto per presunti problemi di digestione. Un errore clamoroso, che non dobbiamo fare, grazie anche al consulto medico, per non minare la nostra salute. Ricordiamo infatti che avanzando con l’età, diminuiamo massa magra e massa muscolare. Dobbiamo perciò continuare a introdurre proteine. In questo senso, molto bene le bistecche di pollo e tacchino, il pesce e le uova. Benissimo anche le proteine vegetali dei legumi, dei cereali e degli yogurt. Attenzione, invece, a non esagerare con formaggi e salumi.

