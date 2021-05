Mettiamo vicini in un piatto il pomodoro con la mozzarella ed è subito estate. Questa unione di ingredienti rappresenta senza dubbio il piatto principe della bella stagione. Con l’avvicinarsi dei primi caldi vogliamo condividere con i nostri Lettori una versione rivisitata di questo grande classico. Ebbene sorprenderemo tutti con questa ricetta della caprese originale, innovativa e gustosissima a cui sarà impossibile resistere.

Ecco quali sono gli ingredienti necessari per 4 persone

Ingredienti

8 fette di pancarrè;

1 pomodoro;

80 gr di mozzarella di bufala;

100 gr di farina tipo “00”;

100 gr di pangrattato;

2 uova;

Olio extravergine di oliva e sale quanto basta.

È un piatto di grande effetto che si prepara in 10 minuti. Il suo successo, una volta in tavola, è assicurato tanto con i grandi quanto con i piccini.

Il procedimento

Mettiamoci dunque all’opera. Per prima cosa tagliamo a fette di circa mezzo centimetro il pomodoro e la mozzarella. Apriamo le uova in una ciotola ed aggiungiamo un pizzico di sale. Sbattiamole velocemente con una forchetta. In un altro piatto versiamo la farina. In un terzo il pangrattato. Quindi prendiamo 4 fette di pancarrè e adagiamole su un tagliere di legno. Mettiamoci sopra ognuna una fetta di mozzarella ed una di pomodoro. Poi copriamole con le fette di pane rimanenti. Facciamo una leggera pressione tanto al centro quanto sui bordi. Dobbiamo cercare di fare in modo che i bordi vengano sigillati.

Prendiamo ogni sandwich e passiamolo nella farina. Quindi tuffiamolo nell’uovo in modo da intingere tutti i lati. Infine nel pangrattato, premendo delicatamente affinché aderisca bene.

Foderiamo infine una pirofila con della carta da forno. Appoggiamoci ogni pezzo ben impanato. Cuociamo quindi in forno statico a 200° per una decina di minuti. Il risultato sarà una caprese dal cuore filante racchiusa in una crosta croccante che lascerà tutti piacevolmente stupiti.

È un’idea per un piatto unico facile e veloce che non ci si stancherà mai di mangiare, dal successo assicurato

Difatti sorprenderemo tutti con questa ricetta della caprese originale, innovativa e gustosissima a cui sarà impossibile resistere.

