La stagione primaverile è ideale per partire all’avventura e scoprire nuovi luoghi. Il clima favorevole, le belle giornate di sole e tanta voglia di esplorare il Mondo. Dopo questi anni costretti a casa, è normale voler sfruttare ogni giornata libera per viaggiare. L’Italia ci offre tante opzioni, raggiungibili anche in pochissimo tempo, anche solo mettendosi in macchina. Ma, oltre alle mete più turistiche e rinomate, questa è una buona occasione per scoprire nuovi luoghi meno conosciuti. Abbiamo già parlato di alcune mete più insolite e lontane dalla folla dei posti turistici. Un esempio, l’Orrido di Nesso in provincia di Como, perfetto per gli amanti della natura e dei paesaggi idilliaci.

Ma anche fuori dall’Italia, a pochi chilometri di distanza dal confine, si possono trovare luoghi altrettanto affascinanti. Magari posti rinomati per altre attrazioni che nascondono scorci incredibili, come Nizza. Oggi parleremo di una città europea molto meno rinomata, ma che merita assolutamente una visita.

Tra crociere al tramonto e musei all’avanguardia questa città a pochi passi dall’Italia è bellissima da visitare in un giorno

Stiamo parlando di Linz, capoluogo dello Stato Federato dell’Alta Austria. Un luogo sicuramente meno turistico e conosciuto della più rinomata Innsbruck o della Capitale Vienna. Ma davvero ricca di meraviglie. Tant’è che nel 2009 è stata scelta come Capitale europea della cultura con Vilnius. Questa città combina in modo incredibile scorci moderni con atmosfere di un’altra epoca. Nel corso degli anni Linz si è trasformata da vecchia zona industriale in luogo futuristico e all’avanguardia. Una pista ciclabile che costeggia il Danubio, un centro storico davvero affascinante con la Mariendom. La cattedrale neogotica di Linz è la più grande di tutta l’Austria e ammalia con le sue vetrate variopinte.

Equilibrio tra antico e moderno

L’antico centro storico, l’Aldstadt, si sviluppa intorno alla piazza principale, che è un incrocio di tanti stili. Barocco, medievale e palazzi rinascimentali che fanno posto a strutture più moderne e all’avanguardia. Come non fare una tappa al Museo Ars Electronica Center, un polo di arte digitale davvero straordinario. Ma anche lo splendido museo in vetro a forma di ponte, il Lentos Kunstmuseum. Ancora, i teatri e le case storiche, come quella in cui Mozart compose Linzer Sinfonie e Linzer Sonate.

Un giro sulla collina di Pöstlingberg per ammirare il panorama e visitare la Wallfahrtbasilka. Raggiungibile prendendo una delle ferrovie tra le più ripide del Mondo. Da qui, una splendida terrazza panoramica, lo zoo e il trenino delle grotte Grottenbahn. Per finire questo viaggio all’insegna della scoperta, si può fare una emozionante crociera al tramonto. Non c’è nulla di più romantico che un aperitivo al tramonto o una cena attraversando il Danubio. Ma è proprio tra crociere al tramonto e musei all’avanguardia che questa cittadina austriaca ci rapirà il cuore. Spesso sono i posti meno conosciuti a regalare esperienze davvero uniche e incredibili. Quando organizziamo il nostro prossimo viaggio, andiamo alla ricerca delle piccole gemme nascoste, non ce ne pentiremo.

Approfondimento

