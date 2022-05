Tra le piattaforme di streaming più amate e utilizzate per la varietà di programmazione troviamo Netflix. Insieme ad Amazon Prime Video, infatti, offre contenuti di tutti i tipi a prezzi ridotti. Abbonarsi permette di guardare agevolmente serie televisive, film o il proprio programma preferito senza interruzioni. Ogni tanto su queste piattaforme vengono riproposte serie TV che spopolavano negli anni passati in televisione. Lo scorso anno su Amazon Prime Video era stata trasmessa la famosissima serie televisiva “Desperate Housewives“. Oggi, però, si tratterà di Netflix e di due serie che in molti adoreranno rivedere, in particolare “The Vampire Diaries” e “Gilmore Girls”. Le puntate di queste due serie TV sono molte, per questo si consigliano principalmente a coloro che non temono il binge watching. Un modo come un altro per trascorrere un weekend primaverile, specialmente se piovoso.

Sono disponibili su Netflix queste 2 famose serie televisive americane con protagonisti indimenticabili da vedere e rivedere a maggio

Tra le serie tornate su Netflix da vedere e rivedere troviamo “Gilmore Girls”, nella traduzione italiana “Una mamma per amica”. Approdata per la prima volta in televisione attorno agli anni 2000, narra le vicende di una donna e di sua figlia nell’immaginaria Stars Hollow. Un rapporto madre e figlia diverso da quelli classici: Lorelai e Rory sono molto legate e, in un certo senso, amiche. Le tematiche affrontate in questa serie televisiva erano molto innovative per gli anni 2000. Dall’amicizia all’amore passando per i rapporti famigliari e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Un telefilm che, ancora adesso, dopo vent’anni, continua ad essere uno dei più apprezzati di sempre.

The Vampire Diaries

L’altra serie televisiva che Netflix ci ripropone è “The Vampire Diaries”, molto più recente rispetto a “Gilmore Girls”. Andata in onda dal 2009 al 2017, la serie è basata sui romanzi omonimi di Lisa J. Smith. Ottima per chi ama le storie di vampiri, gli amori impossibili e un mare di complicazioni. La protagonista è Elena Gilbert, contesa tra due misteriosi fratelli, Stefan e Damon. Si scoprirà presto che si tratta di due vampiri che, oltre ad innamorarsi della ragazza, dovranno cercare di proteggerla dall’Ibrido Originale. Una serie che si ricollega allo spin-off “The Originals”, molto interessante da guardare una volta terminato “The Vampire Diaries”. Sono disponibili su Netflix queste 2 famose serie televisive ottime per occupare il tempo quando non si hanno altre cose da fare.

