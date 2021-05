Prendiamo la classica vacanza che tutti sogniamo: Polinesia, Hawaii e isole Salomone. Giusto per citare tre paradisi che vorremmo visitare, magari con l’aiuto del Superenalotto. Invece, pensiamo alla stessa bellezza, ma forse ancora più incontaminata. E, a un tiro di schioppo da noi. In pieno Mediterraneo. Quasi da raggiungere a nuoto. Senza fusi orari e lunghe traversate e trasvolate. Tra antichi relitti affondati e fondali più belli delle Hawaii nessuna vacanza sarà più all’altezza dopo aver visto queste due isole.

L’isola delle pecore

Partiamo dall’isola di Polyaigos, che in greco significa “dalle molte pecore”. Qui manca veramente solo il gigante Polifemo, con Ulisse che passa coi compagni nascosto sotto le pecore. È un’isola formalmente disabitata, quindi occorre prenderla come base per una gita di una giornata.

Più che disabitata, troveremo solo la presenza di pecore e pastori. Nei suoi fondali, meravigliosi, giace un’antica nave dei tempi delle guerre tra Atene e Sparta. Qui, durante le immersioni, troveremo cocci di anfore e testimonianze archeologiche di questa grande civiltà. Spiagge uniche, splendide e incontaminate. Nessuno al di fuori di noi.

L’isola verde della Croazia

Grecia e Croazia hanno la caratteristica comune di possedere un’infinità di isole minuscole, caratteristiche e incontaminate. Tra antichi relitti affondati e fondali più belli delle Hawaii nessuna vacanza sarà più all’altezza dopo aver visto queste due isole. Dopo Polyaigos e la sua solitudine beata, rientriamo nella civiltà, ma con ampi spazi di relax. Questa volta ci trasferiamo in quella che i locali chiamano “isola verde”, per merito delle fitte distese di boschi meravigliosi: Pasman.

Qui, troveremo presenti tutti gli alberi tipici dell’area mediterranea, uniti a spiagge spettacolari, panorami mozzafiato e mare incontaminato. Non siamo lontani da Zara, metà artistica e turistica molto affascinante e particolarmente apprezzata. Se abbiamo voglia di farci cullare dalle onde del mare, se vogliamo cenare bene, spendendo poco, Pasman è l’isola che fa per noi.

