Italia paese circondato dal mare, ma anche dalle montagne. E, che montagne! Quando scriviamo che siamo il paese più bello al mondo, non esageriamo. Poi, magari i difetti sono altri, ma su bellezze naturali, arte e cucina siamo i migliori al mondo. Stiamo vedendo in questi giorni tutta una serie di mete marine, ma queste 3 splendide località montane italiane sono delle vere e proprie oasi di relax a prezzi contenuti dove immergerci tra flora e fauna lontano dalla folla.

Dall’abisso alla rinascita

Se c’è una città, che, con tutta la sua provincia, è stata simbolo di questa disgraziata pandemia è sicuramente Bergamo. Con tutte le sue operose valli, nelle quali si è propagata a macchia d’olio, mietendo migliaia di vittime. E, da qui, vogliamo ripartire per una vacanza adesso in sicurezza e tranquillità: nella splendida Val Brembana. Ci sono borghi medievali, località termali, splendide passeggiate, boschi e laghetti, fiumi e torrenti. Un vero paradiso per gli amanti delle passeggiate e della bici. Una vera e propria immersione nella natura quasi incontaminata, senza spendere prezzi folli.

Più low cost che non si può

Queste 3 splendide località montane italiane sono delle vere e proprie oasi di relax a prezzi contenuti dove immergerci tra flora e fauna lontano dalla folla. Viaggio tra le “Dolomiti Lucane”, in una zona d’Italia, la Basilicata, da sempre troppo sottovalutata. Qui, in un’atmosfera quasi irreale, che, ricorda addirittura il vecchio West, ci sono mete come Castelmezzano da far accapponare la pelle. Un’atmosfera da sogno, tra civette e aquile reali. A prezzi clamorosamente competitivi.

Tra mistero e leggenda sui Monti Sibillini

Siamo a cavallo tra due meravigliose regioni: Umbria e Marche, per il nostro ultimo suggerimento. Paesaggi mozzafiato sui Monti Sibillini, tra vette e laghi, mito e realtà. Passeggiate tra i boschi e improvvisi monasteri che si stagliano sulla montagna. Qui, una volta, cercavano rifugi gli eremiti e, qui, ancora adesso, chi desidera sentire solo i suoni della natura, sa di poter nascondersi dal caos.

