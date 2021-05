Ecco come preparare un portentoso frullato multivitaminico con questa radice dalle proprietà innumerevoli che ha degli effetti incredibili sulla nostra salute

Adesso che si avvicina l’estate abbiamo tutti voglia di bevande fresche e a base di frutta. È importante imparare a fare dei frullati o centrifughe e spremute, poiché i succhi di frutta industriali sono sempre più scadenti.

Anche in inverno i frullati di frutta sono fondamentali per darci un assaggio di energia e di vitamine. Soprattutto nei periodi freddi quando dobbiamo proteggere il nostro sistema immunitario o per rafforzarlo dopo una brutta influenza. Ecco, quindi, come preparare un portentoso frullato multivitaminico con questa radice dalle proprietà innumerevoli che ha degli effetti incredibili sulla nostra salute.

La curcuma come nuovo ingrediente energetico e alimento curativo per combattere influenza e raffreddore

Un metodo veloce e veramente potente per curare i sintomi influenzali sono gli infusi e frullati con la curcuma. È una radice come lo zenzero che è sempre più diffusa anche in Europa pur essendo di origine asiatica.

SI può aggiungere a numerose ricette, ma soprattutto è indicata per i frullati o infusi. Bisogna sbucciarla e lavarla, facendo attenzione ad utilizzare i guanti poiché le mani si tingeranno di giallo. È, infatti, una radice di colore arancione rossastro e lascia delle tracce sulla pelle quando la si tocca.

Aggiungiamo anche un po’ di zenzero che darà un tono piccante alla nostra bevanda. Scegliamo i frutti che preferiamo, come kiwi, banana, mela, albicocca. Aggiungiamo un po’ di succo di limone e frulliamo il tutto nel mixer.

Una volta che abbiamo preparato il composto nel mixer aggiungiamo del latte di soia o di riso. Mettiamo delle noci o mandorle, dei semi di chia o di lino e continuiamo a frullare. A seconda del gusto possiamo aggiungere del miele o dolcificante naturale.

Se vogliamo potenziare con un effetto ancora più energetico mischiamo anche con delle bacche di goji. Il gusto sarà buonissimo e il nostro sistema immunitario ci ringrazierà. Per un effetto anche purificante e protettivo per l’intestino aggiungiamo un cucchiaino di aloe vera in gel.